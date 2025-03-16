Судебные приставы арестовали Lexus екатеринбуржца, который не хотел платить алименты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
«Отец накопил задолженность более миллиона рублей. Свой Lexus LX 570 мужчина скрывал, автомобиль был объявлен в исполнительный розыск, его нашли в районе улицы Ритслянда на Эльмаше», — пишет ведомство в telegram-канале.
Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если должник не погасит задолженность, транспортное средство будет выставлено на продажу. Кроме того, мужчине грозит административная и уголовная ответственность, заключили приставы.
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