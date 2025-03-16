Приставы забрали элитную иномарку у екатеринбуржца, который не платил алименты. Видео

17 марта 2025 в 09:40 Размер текста - 17 +

Дорогой автомобиль мужчина прятал на Эльмаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы арестовали Lexus екатеринбуржца, который не хотел платить алименты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Отец накопил задолженность более миллиона рублей. Свой Lexus LX 570 мужчина скрывал, автомобиль был объявлен в исполнительный розыск, его нашли в районе улицы Ритслянда на Эльмаше», — пишет ведомство в telegram-канале. Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если должник не погасит задолженность, транспортное средство будет выставлено на продажу. Кроме того, мужчине грозит административная и уголовная ответственность, заключили приставы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебные приставы арестовали Lexus екатеринбуржца, который не хотел платить алименты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Отец накопил задолженность более миллиона рублей. Свой Lexus LX 570 мужчина скрывал, автомобиль был объявлен в исполнительный розыск, его нашли в районе улицы Ритслянда на Эльмаше», — пишет ведомство в telegram-канале. Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если должник не погасит задолженность, транспортное средство будет выставлено на продажу. Кроме того, мужчине грозит административная и уголовная ответственность, заключили приставы.