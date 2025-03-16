16 марта 2025

Приставы забрали элитную иномарку у екатеринбуржца, который не платил алименты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебные приставы опечатывают БЦ "Guru". Екатеринбург, фссп россии, служба судебных приставов
Дорогой автомобиль мужчина прятал на Эльмаше Фото:

Судебные приставы арестовали Lexus екатеринбуржца, который не хотел платить алименты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

«Отец накопил задолженность более миллиона рублей. Свой Lexus LX 570 мужчина скрывал, автомобиль был объявлен в исполнительный розыск, его нашли в районе улицы Ритслянда на Эльмаше», — пишет ведомство в telegram-канале.

Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если должник не погасит задолженность, транспортное средство будет выставлено на продажу. Кроме того, мужчине грозит административная и уголовная ответственность, заключили приставы.

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Судебные приставы арестовали Lexus екатеринбуржца, который не хотел платить алименты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области. «Отец накопил задолженность более миллиона рублей. Свой Lexus LX 570 мужчина скрывал, автомобиль был объявлен в исполнительный розыск, его нашли в районе улицы Ритслянда на Эльмаше», — пишет ведомство в telegram-канале. Иномарку эвакуировали на спецстоянку. Если должник не погасит задолженность, транспортное средство будет выставлено на продажу. Кроме того, мужчине грозит административная и уголовная ответственность, заключили приставы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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