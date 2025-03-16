В Шадринске уволили директора «Водоканала», осужденного за гибель людей

В Курганской области уволили скандального директора муниципального предприятия «Водоканал» из Шадринска Артема Гавриловского. Его место занял заместитель председателя местной гордумы Александр Савин. Об этом сообщает администрация города. Ранее Гавриловский был признан виновным в нарушении требований охраны труда, что привело к смерти двух человек.
«Новым директором МП „Водоканал“ назначен Савин Александр Юрьевич. Он приступил к своим обязанностям 17 марта», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Уголовное дело на Артема Гавриловского было возбуждено после гибели двух женщин летом 2021 года на очистных сооружениях в Шадринске. Чиновник был признан виновным осенью прошлого года Шадринским районным судом. Ему назначили наказание в виде двух лет принудительных работ. В феврале 2025 года ему уменьшили срок наказания до одного года и девяти месяцев.
Ранее URA.RU, что зампред шадринской гордумы Александр Савин станет руководителем одного из муниципальных учреждений. В качестве места работы он рассматривал местный водоканал. До этого он уезжал из региона в Екатеринбург. По данным источников, там он мог не сработаться со свердловскими коллегами.
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