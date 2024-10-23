23 октября 2024

В Курганской области главе «Водоканала» вынесли приговор из-за гибели сотрудниц

Главу шадринского «Водоканала» Гавриловского признали виновным в гибели людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Главе шадринского "Водоканала" вынесли приговор
Главе шадринского "Водоканала" вынесли приговор Фото:

Шадринский районный суд Курганской области вынес приговор директору муниципального предприятия «Водоканал» Артему Гавриловскому, признав его виновным в нарушении требований охраны труда, что привело к смерти двух человек. Об этом информирует пресс-служба районного суда.

«За преступление, квалифицированное по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель двух и более людей), ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ», — сообщает суд в соцсети «ВКонтакте». Приговор в законную силу не вступил.

Суд обязал осужденного отбывать наказание в условиях, определенных учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, при этом из его заработной платы будет удерживаться 10% в доход государства. Кроме того, директору «Водоканала» запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок один год.

Артема Гавриловского судили из-за гибели людей в третий раз. Уголовное дело было возбуждено после гибели двух женщин летом 2021 года на очистных сооружениях в Шадринске. В первый раз суд вынес условное наказание директору, которое было отменено в апелляции. Второе решение суда было оправдательным, но тоже было признано неверным и направлено на пересмотр.

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Шадринский районный суд Курганской области вынес приговор директору муниципального предприятия «Водоканал» Артему Гавриловскому, признав его виновным в нарушении требований охраны труда, что привело к смерти двух человек. Об этом информирует пресс-служба районного суда. «За преступление, квалифицированное по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель двух и более людей), ему назначено наказание в виде двух лет принудительных работ», — сообщает суд в соцсети «ВКонтакте». Приговор в законную силу не вступил. Суд обязал осужденного отбывать наказание в условиях, определенных учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, при этом из его заработной платы будет удерживаться 10% в доход государства. Кроме того, директору «Водоканала» запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок один год. Артема Гавриловского судили из-за гибели людей в третий раз. Уголовное дело было возбуждено после гибели двух женщин летом 2021 года на очистных сооружениях в Шадринске. В первый раз суд вынес условное наказание директору, которое было отменено в апелляции. Второе решение суда было оправдательным, но тоже было признано неверным и направлено на пересмотр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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