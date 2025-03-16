16 марта 2025

В Перми из-за оттепели затопило «Дом счастья». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Организация «Счастье жить» помогает детям с ограниченными возможностями здоровья
Организация «Счастье жить» помогает детям с ограниченными возможностями здоровья Фото:

В Перми затопило «Дом счастья» по адресу шоссе Космонавтов, 181а. Там находится общественная организации «Счастье жить», которая помогает детям с ОВЗ.

«В воде оказался пол цокольного этажа. Чтобы остановить потоп, необходимо убрать снег в радиусе полутора метров от здания», — сообщалось на странице общественной организации в соцсети «ВКонтакте».

Своими силами общественникам удалось забетонировать провал, откачать воду, устроить желоб. Однако они попросили и помощи пермяков. 16 марта, после ликвидации большого потопа, мужчин приглашали для расчистки снега, а женщин — для уборки.

По данным в открытых источниках, в «Доме счастья» находится несколько помещений для творческих занятий: музыкой, танцами, гончарным искусством. Дети занимаются там с логопедами, дефектологами, им проводят реабилитацию. Здание общественники получили в безвозмездное пользование от краевых властей. С ремонтом помогали спонсоры.

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В Перми затопило «Дом счастья» по адресу шоссе Космонавтов, 181а. Там находится общественная организации «Счастье жить», которая помогает детям с ОВЗ. «В воде оказался пол цокольного этажа. Чтобы остановить потоп, необходимо убрать снег в радиусе полутора метров от здания», — сообщалось на странице общественной организации в соцсети «ВКонтакте». Своими силами общественникам удалось забетонировать провал, откачать воду, устроить желоб. Однако они попросили и помощи пермяков. 16 марта, после ликвидации большого потопа, мужчин приглашали для расчистки снега, а женщин — для уборки. По данным в открытых источниках, в «Доме счастья» находится несколько помещений для творческих занятий: музыкой, танцами, гончарным искусством. Дети занимаются там с логопедами, дефектологами, им проводят реабилитацию. Здание общественники получили в безвозмездное пользование от краевых властей. С ремонтом помогали спонсоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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