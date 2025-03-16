В Перми затопило «Дом счастья» по адресу шоссе Космонавтов, 181а. Там находится общественная организации «Счастье жить», которая помогает детям с ОВЗ.
«В воде оказался пол цокольного этажа. Чтобы остановить потоп, необходимо убрать снег в радиусе полутора метров от здания», — сообщалось на странице общественной организации в соцсети «ВКонтакте».
Своими силами общественникам удалось забетонировать провал, откачать воду, устроить желоб. Однако они попросили и помощи пермяков. 16 марта, после ликвидации большого потопа, мужчин приглашали для расчистки снега, а женщин — для уборки.
По данным в открытых источниках, в «Доме счастья» находится несколько помещений для творческих занятий: музыкой, танцами, гончарным искусством. Дети занимаются там с логопедами, дефектологами, им проводят реабилитацию. Здание общественники получили в безвозмездное пользование от краевых властей. С ремонтом помогали спонсоры.
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