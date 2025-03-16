16 марта 2025
15 марта 2025

Главную улицу Тюмени расширят до шести полос

В Тюмени до 2028 года улицу Республики расширят до шести полос
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы планируют провести до 2028 года
Работы планируют провести до 2028 года Фото:

В Тюмени улицу Республики расширят до шести полос. Работы планируют провести до 2028 года. Об этом рассказали в городской администрации.

«Проектно-сметная документация на капитальный ремонт Республики от Пермякова до границы города Тюмени разработана. Строительно-монтажные работы планируются на 2027-2028 годы. <...> Согласно проектной документации по развитию района, планируется расширить улицу Республики до шести полос движения рядом с жилыми комплексами», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, в Тюмени расширят Ирбитский тракт. Ради этого планируют изъять 50 участков. Земли принадлежат физическим и юридическим лицам.

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В Тюмени улицу Республики расширят до шести полос. Работы планируют провести до 2028 года. Об этом рассказали в городской администрации. «Проектно-сметная документация на капитальный ремонт Республики от Пермякова до границы города Тюмени разработана. Строительно-монтажные работы планируются на 2027-2028 годы. <...> Согласно проектной документации по развитию района, планируется расширить улицу Республики до шести полос движения рядом с жилыми комплексами», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, в Тюмени расширят Ирбитский тракт. Ради этого планируют изъять 50 участков. Земли принадлежат физическим и юридическим лицам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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