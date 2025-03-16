Главную улицу Тюмени расширят до шести полос

В Тюмени улицу Республики расширят до шести полос. Работы планируют провести до 2028 года. Об этом рассказали в городской администрации.
«Проектно-сметная документация на капитальный ремонт Республики от Пермякова до границы города Тюмени разработана. Строительно-монтажные работы планируются на 2027-2028 годы. <...> Согласно проектной документации по развитию района, планируется расширить улицу Республики до шести полос движения рядом с жилыми комплексами», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, в Тюмени расширят Ирбитский тракт. Ради этого планируют изъять 50 участков. Земли принадлежат физическим и юридическим лицам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!