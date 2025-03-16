Из Тюмени появились дешевые билеты на Шри-Ланку

За девять тысяч тюменцам предлагают улететь прямым рейсом на Шри-Ланку
Из Тюмени на Шри-Ланку продаются дешевые билеты. Стоимость перелета в одну сторону составит 9 790 рублей. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Рейс Тюмень — Хамбантота. Стоимость перелета в одну сторону на одного пассажира — 9 790 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. В стоимость также включен багаж 20 килограммов.
Рейс запланирован на 23 апреля. Расчетное время в пути составит семь часов 40 минут. В другие дни минимальная стоимость вылета на Шри-Ланку составит 24 028 рублей.
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