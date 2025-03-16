16 марта 2025

Из Тюмени появились дешевые билеты на Шри-Ланку

В Тюмени продаются дешевые билеты на Шри-Ланку за девять тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За девять тысяч тюменцам предлагают улететь прямым рейсом на Шри-Ланку
За девять тысяч тюменцам предлагают улететь прямым рейсом на Шри-Ланку Фото:

Из Тюмени на Шри-Ланку продаются дешевые билеты. Стоимость перелета в одну сторону составит 9 790 рублей. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Рейс Тюмень — Хамбантота. Стоимость перелета в одну сторону на одного пассажира — 9 790 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. В стоимость также включен багаж 20 килограммов.

Рейс запланирован на 23 апреля. Расчетное время в пути составит семь часов 40 минут. В другие дни минимальная стоимость вылета на Шри-Ланку составит 24 028 рублей.

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Из Тюмени на Шри-Ланку продаются дешевые билеты. Стоимость перелета в одну сторону составит 9 790 рублей. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов. «Рейс Тюмень — Хамбантота. Стоимость перелета в одну сторону на одного пассажира — 9 790 рублей», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. В стоимость также включен багаж 20 килограммов. Рейс запланирован на 23 апреля. Расчетное время в пути составит семь часов 40 минут. В другие дни минимальная стоимость вылета на Шри-Ланку составит 24 028 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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