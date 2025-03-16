16 марта 2025

Сборная Тюменской области заняла первое место в XII Всероссийских зимних сельских спортивных играх

Тюменцы заняли четыре призовых места на Всероссийских зимних сельских играх
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы завоевали четыре призовых места
Тюменцы завоевали четыре призовых места Фото:

Сборная Тюменской области стала победителем Всероссийских зимних сельских спортивных игр 2025 года, которые проводились в Барнауле. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Команда Тюменской области — победитель XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Такой результат сложился при подсчете всех мест, которые тюменские спортсмены заняли в разных дисциплинах», — передает инфоцентр областного правительства.

Спортсменки Альфия Игрушкина и Вера Копнина заняли первое и второе место в троеборье механизаторов. Бронзовую медаль завоевал Максим Куприянов в полиатлоне и второе место заняла семья Шубиных в соревновании спортивных семей.

Ранее тюменец Александр Терентьев завоевал золотую медаль на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Он участвовал в спринте классическим стилем. 

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Сборная Тюменской области стала победителем Всероссийских зимних сельских спортивных игр 2025 года, которые проводились в Барнауле. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Команда Тюменской области — победитель XII Всероссийских зимних сельских спортивных игр. Такой результат сложился при подсчете всех мест, которые тюменские спортсмены заняли в разных дисциплинах», — передает инфоцентр областного правительства. Спортсменки Альфия Игрушкина и Вера Копнина заняли первое и второе место в троеборье механизаторов. Бронзовую медаль завоевал Максим Куприянов в полиатлоне и второе место заняла семья Шубиных в соревновании спортивных семей. Ранее тюменец Александр Терентьев завоевал золотую медаль на этапе Кубка России по лыжным гонкам. Он участвовал в спринте классическим стилем. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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