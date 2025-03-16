16 марта 2025

На СВО погиб элитный пермский боец, выступавший на парадах на Красной площади

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
До ухода на СВО мужчина работал пожарным
До ухода на СВО мужчина работал пожарным Фото:

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб 31-летний уроженец Большой Сосновы Пермского края Александр Федосеев. Прощание с военнослужащим состоялось 16 марта на малой родине.

«В 2013 году он был призван в армию. Был десантником. На службе неоднократно совершал прыжки с парашютом и участвовал в Параде Победы на Красной Площади. За это был удостоен медали Минобороны РФ», — сообщает администрация Большесосновского округа в telegram-канале.

Бойцу был 31 год
Бойцу был 31 год
Фото:

После службы в рядах ВС РФ, Александр Федосеев несколько лет трудился сварщиком в Тюмени. До ухода на СВО, работал пожарным в 82 пожарно-спасательной части 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России. Информация о дате и обстоятельствах его гибели неизвестна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе спецоперации РФ на Украине погиб 31-летний уроженец Большой Сосновы Пермского края Александр Федосеев. Прощание с военнослужащим состоялось 16 марта на малой родине. «В 2013 году он был призван в армию. Был десантником. На службе неоднократно совершал прыжки с парашютом и участвовал в Параде Победы на Красной Площади. За это был удостоен медали Минобороны РФ», — сообщает администрация Большесосновского округа в telegram-канале. После службы в рядах ВС РФ, Александр Федосеев несколько лет трудился сварщиком в Тюмени. До ухода на СВО, работал пожарным в 82 пожарно-спасательной части 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России. Информация о дате и обстоятельствах его гибели неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...