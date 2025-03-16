На СВО погиб элитный пермский боец, выступавший на парадах на Красной площади

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб 31-летний уроженец Большой Сосновы Пермского края Александр Федосеев. Прощание с военнослужащим состоялось 16 марта на малой родине.
«В 2013 году он был призван в армию. Был десантником. На службе неоднократно совершал прыжки с парашютом и участвовал в Параде Победы на Красной Площади. За это был удостоен медали Минобороны РФ», — сообщает администрация Большесосновского округа в telegram-канале.
После службы в рядах ВС РФ, Александр Федосеев несколько лет трудился сварщиком в Тюмени. До ухода на СВО, работал пожарным в 82 пожарно-спасательной части 21 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России. Информация о дате и обстоятельствах его гибели неизвестна.
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