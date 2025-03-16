16 марта 2025

Под Челябинском из-за паводка закрыли мост. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост закрыт до окончания паводка (архивное фото)
Мост закрыт до окончания паводка (архивное фото) Фото:

Из-за паводка под Челябинском между поселком Рощино и деревней Ужовка Сосновского района закрыли для проезда и прохода мост. Об этом сообщила пресс-служба сельского поселения.

«Мост на Ужовку закрыт до окончания паводка. Из-за высоких уровней воды и увеличения потока, переход через мост может представлять опасность», — сообщила пресс-служба Рощинского сельского поселения в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность и помнить про собственную безопасность.

Режим повышенной готовности из-за паводка вводят в Нагайбакском районе Челябинской области, сообщила ранее пресс-служба муниципалитета. Из-за размыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении. Вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе, в Переселенке. Очаги скопления воды наблюдаются в Париже.

Мост на Ужовку закрыт из-за высокого уровня воды
Мост на Ужовку закрыт из-за высокого уровня воды
Фото:

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Из-за паводка под Челябинском между поселком Рощино и деревней Ужовка Сосновского района закрыли для проезда и прохода мост. Об этом сообщила пресс-служба сельского поселения. «Мост на Ужовку закрыт до окончания паводка. Из-за высоких уровней воды и увеличения потока, переход через мост может представлять опасность», — сообщила пресс-служба Рощинского сельского поселения в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность и помнить про собственную безопасность. Режим повышенной готовности из-за паводка вводят в Нагайбакском районе Челябинской области, сообщила ранее пресс-служба муниципалитета. Из-за размыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении. Вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе, в Переселенке. Очаги скопления воды наблюдаются в Париже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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