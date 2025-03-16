Из-за паводка под Челябинском между поселком Рощино и деревней Ужовка Сосновского района закрыли для проезда и прохода мост. Об этом сообщила пресс-служба сельского поселения.
«Мост на Ужовку закрыт до окончания паводка. Из-за высоких уровней воды и увеличения потока, переход через мост может представлять опасность», — сообщила пресс-служба Рощинского сельского поселения в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность и помнить про собственную безопасность.
Режим повышенной готовности из-за паводка вводят в Нагайбакском районе Челябинской области, сообщила ранее пресс-служба муниципалитета. Из-за размыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении. Вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе, в Переселенке. Очаги скопления воды наблюдаются в Париже.
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