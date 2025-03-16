16 марта 2025

Режим повышенной готовности вводят в районе Челябинской области из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нагайбакском районе начался паводок (архивное фото)
В Нагайбакском районе начался паводок (архивное фото) Фото:

Режим повышенной готовности из-за паводка вводится в Нагайбакском районе Челябинской области, где из-за размыва плотины детей перевели на дистант. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба муниципалитета.

«В связи со сложившейся ситуацией сегодня в районе распоряжением главы района будет объявлен режим повышенной готовности», — сообщила пресс-служба муниципалитета в telegram-канале. Из-за подмыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении.

В Нагайбакском районе вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе по улицам Победы и Молодежная, в Переселенке по улице Набережной. В Остроленке у моста лед поднялся, но подтоплений нет. В Париже наблюдаются очаги скапливания воды.

В Нагайбакском районе ранее образовался перелив через автомобильную дорогу. Потоп произошел около села Фершампенуаз.  Вода также подступает к дороге на Лебединое и еще в нескольких местах.

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Режим повышенной готовности из-за паводка вводится в Нагайбакском районе Челябинской области, где из-за размыва плотины детей перевели на дистант. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба муниципалитета. «В связи со сложившейся ситуацией сегодня в районе распоряжением главы района будет объявлен режим повышенной готовности», — сообщила пресс-служба муниципалитета в telegram-канале. Из-за подмыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении. В Нагайбакском районе вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе по улицам Победы и Молодежная, в Переселенке по улице Набережной. В Остроленке у моста лед поднялся, но подтоплений нет. В Париже наблюдаются очаги скапливания воды. В Нагайбакском районе ранее образовался перелив через автомобильную дорогу. Потоп произошел около села Фершампенуаз.  Вода также подступает к дороге на Лебединое и еще в нескольких местах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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