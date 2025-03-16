16 марта 2025

В Сургуте резко выросло число преступлений

В Сургуте в 2024 году число преступлений выросло на треть
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте количество преступлений выросло на 33%
В Сургуте количество преступлений выросло на 33% Фото:

В Сургуте по итогам 2024 года число преступлений выросло на 32,9%. Всего было зарегистрировано 5567 правонарушений, сообщается в отчете главы полиции Александра Панченко, опубликованном на сайте городской думы.

«Состояние оперативной обстановки характеризуется увеличением на 32,9% (5567) регистрации преступлений и погибших от преступных деяний (25)», — сообщается в отчете. При этом в Сургуте одни из самых низких показателей по преступности в регионе — 132,4 случая на 100 тысяч населения.

В прошлом году полиция расследовала 4189 преступлений. Задержано 265 лиц, скрывавшихся от следствия и суда и установлено более 1200 без вести и пропавших. Силовикам также удалось пресечь 24 преступления, в том числе в сфере наркоторговли.

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В Сургуте по итогам 2024 года число преступлений выросло на 32,9%. Всего было зарегистрировано 5567 правонарушений, сообщается в отчете главы полиции Александра Панченко, опубликованном на сайте городской думы. «Состояние оперативной обстановки характеризуется увеличением на 32,9% (5567) регистрации преступлений и погибших от преступных деяний (25)», — сообщается в отчете. При этом в Сургуте одни из самых низких показателей по преступности в регионе — 132,4 случая на 100 тысяч населения. В прошлом году полиция расследовала 4189 преступлений. Задержано 265 лиц, скрывавшихся от следствия и суда и установлено более 1200 без вести и пропавших. Силовикам также удалось пресечь 24 преступления, в том числе в сфере наркоторговли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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