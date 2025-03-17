В России начали бороться с американскими кленами

В России началась акция по борьбе с американским кленом, или ясенелистным кленом. Об этом сообщил ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин.
«Мы мониторим появление всходов, потому что они неизбежно появляются на сопредельных территориях. Например, во дворах он есть — и семена летят. Так что — да, на нашей территории он появляется периодически, но мы тут же эти всходы убираем», — передает слова Паршина Life.ru. Он добавил, что этот вид, представляющий опасность для местной флоры, активно подавляет рост других растений благодаря способности выделять химические вещества в почву, ингибирующие их развитие. Архитектор отметил, что несмотря на наличие более 150 видов кленов в мире, именно этот вид является агрессивным инвазивным захватчиком в России.
Он подчеркивает, что в «Аптекарском огороде» клен ясенелистный был уничтожен 20 лет назад, поскольку эксперты понимают его вредность. В других регионах его часто воспринимают как обычное дерево, не осознавая, что оно вытесняет местные виды флоры. По данным энциклопедии «Черная книга флоры Сибири», данный клен угрожает экосистемам страны, требуя разработки программ по его удалению в городах, таких как Москва и Томск.
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