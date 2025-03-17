«Выбросил вещи в подъезд»: в Академическом загадочно умер курьер популярного ресторана

В Екатеринбурге найден мертвым сотрудник семейного ресторана «Своя компания»
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Перед смертью у мужчины случился нервный срыв (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга найден мертвым в своей квартире курьер сети ресторанов «Своя компания». Перед смертью у мужчины случился срыв, рассказал URA.RU источник.

«Тело мужчины нашли в квартире на улице Савкова. Установлено, что в день смерти он был один, но вел себя странно: выбрасывал вещи из жилища в подъезд. Соседи сообщили, что у него были смены настроения», — описал собеседник агентства.

Со слов близких, в прошлом глава семейства употреблял наркотики, но во время осмотра в квартире следов запрещенных веществ не обнаружили. Точную причину смерти курьера установят судмедэксперты.

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В Академическом районе Екатеринбурга найден мертвым в своей квартире курьер сети ресторанов «Своя компания». Перед смертью у мужчины случился срыв, рассказал URA.RU источник. «Тело мужчины нашли в квартире на улице Савкова. Установлено, что в день смерти он был один, но вел себя странно: выбрасывал вещи из жилища в подъезд. Соседи сообщили, что у него были смены настроения», — описал собеседник агентства. Со слов близких, в прошлом глава семейства употреблял наркотики, но во время осмотра в квартире следов запрещенных веществ не обнаружили. Точную причину смерти курьера установят судмедэксперты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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