«Выбросил вещи в подъезд»: в Академическом загадочно умер курьер популярного ресторана

В Екатеринбурге найден мертвым сотрудник семейного ресторана «Своя компания»

17 марта 2025 в 15:44 Размер текста - 17 +

Перед смертью у мужчины случился нервный срыв (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга найден мертвым в своей квартире курьер сети ресторанов «Своя компания». Перед смертью у мужчины случился срыв, рассказал URA.RU источник. «Тело мужчины нашли в квартире на улице Савкова. Установлено, что в день смерти он был один, но вел себя странно: выбрасывал вещи из жилища в подъезд. Соседи сообщили, что у него были смены настроения», — описал собеседник агентства. Со слов близких, в прошлом глава семейства употреблял наркотики, но во время осмотра в квартире следов запрещенных веществ не обнаружили. Точную причину смерти курьера установят судмедэксперты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Академическом районе Екатеринбурга найден мертвым в своей квартире курьер сети ресторанов «Своя компания». Перед смертью у мужчины случился срыв, рассказал URA.RU источник. «Тело мужчины нашли в квартире на улице Савкова. Установлено, что в день смерти он был один, но вел себя странно: выбрасывал вещи из жилища в подъезд. Соседи сообщили, что у него были смены настроения», — описал собеседник агентства. Со слов близких, в прошлом глава семейства употреблял наркотики, но во время осмотра в квартире следов запрещенных веществ не обнаружили. Точную причину смерти курьера установят судмедэксперты.