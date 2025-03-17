«Упала в сугроб»: пермячка погибла, сбежав из краевой инфекционной больницы

Жительницу Перми привезли в Пермскую краевую инфекционную больницу с подтвержденным туберкулезом 15 марта. Однако спустя всего несколько часов она оттуда сбежала и умерла.
«Женщине было 35 лет. Ее доставили в медучреждение в два часа ночи в нетрезвом состоянии», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на источник.
Ближе к семи утра пациентка сбежала из больницы. Однако территориально ее нашли недалеко от больницы. Возле одного из постов охраны она упала в сугроб и получила травму груди. Самостоятельно подняться у нее не получилось. Ей вызвали скорую помощь, но женщина скончалась в машине медиков. Сейчас ее уже отвезли в морг. Об инциденте сотрудники сообщили в полицию.
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В краевом Минздраве URA.RU подтвердили инцидент. Сказав, что пациентка самовольно покинула больницу, после чего была найдена бригадой СМП. Позже она скончалась в автомобиле скорой.
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