Пермячки взыскали с ресторана «Перчини» десятки тысяч рублей за отравление десертом

Жительницы Перми обратились суд. Они потребовали выплатить им компенсацию морального вреда и оплатить ущерб из-за отравление десертом.
«Они пообедали в ресторане «Перчини» на улице Ленина в июле 2024 года. Женщины заказали профитроли с творожным кремом. На следующий день у обеих пермячек появились симптомы пищевого отравления. В дальнейшем им поставили диагноз «сальмонеллез». Истцы были вынуждены обратиться за медпомощью и проходить лечение», — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Перми в соцсети «ВКонтакте».
За этим последовала внеплановая проверки ресторана. В ходе нее выяснилось, что персонал допускал хранение сырой и готовой продукции в одном холодильнике. А, например, в салате «Цезарь с тигровыми креветками» были обнаружены кишечные палочки. В целом, продукция ресторана не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям.
Директор и повар привлечены к административной ответственности. Потерпевшие получили компенсацию морального вреда от ресторана по 50 тысяч рублей каждой. Также обе пострадавшие получили порядка 5 тысяч рублей в качестве ущерба и 27 тысяч рублей штрафа. Кроме прочего, в доход местного бюджета ресторан обязан выплатить 7 тысяч рублей госпошлиины.
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