Пермячки взыскали с ресторана «Перчини» десятки тысяч рублей за отравление десертом

Пермячки взыскали с ресторана десятки тысяч рублей за отравление десертом
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины заказали профитроли с творожным кремом
Женщины заказали профитроли с творожным кремом Фото:

Жительницы Перми обратились суд. Они потребовали выплатить им компенсацию морального вреда и оплатить ущерб из-за отравление десертом.

«Они пообедали в ресторане «Перчини» на улице Ленина в июле 2024 года. Женщины заказали профитроли с творожным кремом. На следующий день у обеих пермячек появились симптомы пищевого отравления. В дальнейшем им поставили диагноз «сальмонеллез». Истцы были вынуждены обратиться за медпомощью и проходить лечение», — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Перми в соцсети «ВКонтакте».

За этим последовала внеплановая проверки ресторана. В ходе нее выяснилось, что персонал допускал хранение сырой и готовой продукции в одном холодильнике. А, например, в салате «Цезарь с тигровыми креветками» были обнаружены кишечные палочки. В целом, продукция ресторана не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям.

Директор и повар привлечены к административной ответственности. Потерпевшие получили компенсацию морального вреда от ресторана по 50 тысяч рублей каждой. Также обе пострадавшие получили порядка 5 тысяч рублей в качестве ущерба и 27 тысяч рублей штрафа. Кроме прочего, в доход местного бюджета ресторан обязан выплатить 7 тысяч рублей госпошлиины.

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Жительницы Перми обратились суд. Они потребовали выплатить им компенсацию морального вреда и оплатить ущерб из-за отравление десертом. «Они пообедали в ресторане «Перчини» на улице Ленина в июле 2024 года. Женщины заказали профитроли с творожным кремом. На следующий день у обеих пермячек появились симптомы пищевого отравления. В дальнейшем им поставили диагноз «сальмонеллез». Истцы были вынуждены обратиться за медпомощью и проходить лечение», — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Перми в соцсети «ВКонтакте». За этим последовала внеплановая проверки ресторана. В ходе нее выяснилось, что персонал допускал хранение сырой и готовой продукции в одном холодильнике. А, например, в салате «Цезарь с тигровыми креветками» были обнаружены кишечные палочки. В целом, продукция ресторана не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям. Директор и повар привлечены к административной ответственности. Потерпевшие получили компенсацию морального вреда от ресторана по 50 тысяч рублей каждой. Также обе пострадавшие получили порядка 5 тысяч рублей в качестве ущерба и 27 тысяч рублей штрафа. Кроме прочего, в доход местного бюджета ресторан обязан выплатить 7 тысяч рублей госпошлиины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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