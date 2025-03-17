Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу из-за Путина

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Бербок обратилась к Трампу
Бербок обратилась к Трампу Фото:

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность в преддверии запланированных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, призвав американского лидера избегать несогласованных уступок за счет территориальной целостности Украины. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

«Министр иностранных дел Анналена Бербок обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не идти на какие-либо несогласованные уступки за счет Украины главе Кремля Владимиру Путину в его запланированных переговорах», — пишет Tagesschau. Бербок подчеркнула, что «сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали вместе и сплоченно».

Анналена Бербок уже ранее выступала с критикой в адрес США по вопросу их политики в отношении Украины, призывая к участию Европейского Союза и Украины в переговорах. Это заявление стало продолжением ее позиции о необходимости согласованной политики в отношении России после «Zeitenwende», когда Европа изменила свою внешнеполитическую стратегию, разорвав связи с Россией.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность в преддверии запланированных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, призвав американского лидера избегать несогласованных уступок за счет территориальной целостности Украины. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau. «Министр иностранных дел Анналена Бербок обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не идти на какие-либо несогласованные уступки за счет Украины главе Кремля Владимиру Путину в его запланированных переговорах», — пишет Tagesschau. Бербок подчеркнула, что «сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали вместе и сплоченно». Анналена Бербок уже ранее выступала с критикой в адрес США по вопросу их политики в отношении Украины, призывая к участию Европейского Союза и Украины в переговорах. Это заявление стало продолжением ее позиции о необходимости согласованной политики в отношении России после «Zeitenwende», когда Европа изменила свою внешнеполитическую стратегию, разорвав связи с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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