Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность в преддверии запланированных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, призвав американского лидера избегать несогласованных уступок за счет территориальной целостности Украины. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
«Министр иностранных дел Анналена Бербок обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом не идти на какие-либо несогласованные уступки за счет Украины главе Кремля Владимиру Путину в его запланированных переговорах», — пишет Tagesschau. Бербок подчеркнула, что «сейчас очень важно, чтобы европейцы и американцы действовали вместе и сплоченно».
Анналена Бербок уже ранее выступала с критикой в адрес США по вопросу их политики в отношении Украины, призывая к участию Европейского Союза и Украины в переговорах. Это заявление стало продолжением ее позиции о необходимости согласованной политики в отношении России после «Zeitenwende», когда Европа изменила свою внешнеполитическую стратегию, разорвав связи с Россией.
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