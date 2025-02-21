Германия пригрозила Трампу разрывом связей с США из-за слов о Зеленском

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала увеличить давление на США в связи с их политикой по отношению к Украине. В ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Потсдаме она заявила о необходимости нового этапа в политике Zeitenwende (после которой три года назад Европа разорвала все связи с Россией).
«Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende [против США] — больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», — сказала Бербок. Она подчеркнула, что переговоры США с Россией по Украине требуют участие ЕС и Киева. Об этом сообщает агентство DPA.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО. Он подчеркнул, что переговоры о мирном урегулировании конфликта могут пройти и без украинского лидера Владимира Зеленского.
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