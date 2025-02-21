21 февраля 2025

Германия пригрозила Трампу разрывом связей с США из-за слов о Зеленском

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ФРГ увеличит давление на американцев, чтобы они считались с Европой, заявила Бербок
ФРГ увеличит давление на американцев, чтобы они считались с Европой, заявила Бербок Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала увеличить давление на США в связи с их политикой по отношению к Украине. В ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Потсдаме она заявила о необходимости нового этапа в политике Zeitenwende (после которой три года назад Европа разорвала все связи с Россией).

«Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende [против США] — больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», — сказала Бербок. Она подчеркнула, что переговоры США с Россией по Украине требуют участие ЕС и Киева. Об этом сообщает агентство DPA.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО. Он подчеркнул, что переговоры о мирном урегулировании конфликта могут пройти и без украинского лидера Владимира Зеленского.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала увеличить давление на США в связи с их политикой по отношению к Украине. В ходе своего выступления на предвыборном мероприятии в Потсдаме она заявила о необходимости нового этапа в политике Zeitenwende (после которой три года назад Европа разорвала все связи с Россией). «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende [против США] — больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», — сказала Бербок. Она подчеркнула, что переговоры США с Россией по Украине требуют участие ЕС и Киева. Об этом сообщает агентство DPA. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО. Он подчеркнул, что переговоры о мирном урегулировании конфликта могут пройти и без украинского лидера Владимира Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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