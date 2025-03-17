Бойцы ВСУ покинули Курскую область из-за решительных действий группы беспилотников «Рубикон». Об этом сообщают американские СМИ.
«Группа беспилотников „Рубикон“ сыграла ключевую роль в победе России», — пишет Forbes. Отмечается, что разрушительная серия атак их БПЛА по главной линии снабжения, поддерживающей ВСУ в Суджанском районе, привела эвакуации украинских войск на украинскую сторону границы.
В издании охарактеризовали действия группы как «решительную тактику беспилотников». Отмечается, что одним из главных маневров стала посадка дрона на землю в ожидании, пока к нему не приблизиться конвой ВСУ.
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