Forbes назвал маневр ВС РФ, из-за которого ВСУ покинули Курскую область

Forbes: ВСУ отступили из Курской области из-за наступления группы БПЛА «Рубикон»
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ВСУ покинули Курскую область из-за ударов российских дронов
ВСУ покинули Курскую область из-за ударов российских дронов Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Бойцы ВСУ покинули Курскую область из-за решительных действий группы беспилотников «Рубикон». Об этом сообщают американские СМИ.

«Группа беспилотников „Рубикон“ сыграла ключевую роль в победе России», — пишет Forbes.  Отмечается, что разрушительная серия атак их БПЛА по главной линии снабжения, поддерживающей ВСУ в Суджанском районе, привела эвакуации украинских войск на украинскую сторону границы.

В издании охарактеризовали действия группы как «решительную тактику беспилотников». Отмечается, что одним из главных маневров стала посадка дрона на землю в ожидании, пока к нему не приблизиться конвой ВСУ.

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Бойцы ВСУ покинули Курскую область из-за решительных действий группы беспилотников «Рубикон». Об этом сообщают американские СМИ. «Группа беспилотников „Рубикон“ сыграла ключевую роль в победе России», — пишет Forbes.  Отмечается, что разрушительная серия атак их БПЛА по главной линии снабжения, поддерживающей ВСУ в Суджанском районе, привела эвакуации украинских войск на украинскую сторону границы. В издании охарактеризовали действия группы как «решительную тактику беспилотников». Отмечается, что одним из главных маневров стала посадка дрона на землю в ожидании, пока к нему не приблизиться конвой ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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