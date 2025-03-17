В Ревде (Свердловская область) 38-летний мужчина выстрелил в прохожего возле магазина. Потерпевший выжил. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СКР.
«По версии следствия, 8 марта обвиняемый выстрелил в голову 27-летнему мужчине. Следователи полагают, что выстрел произведен без какой-либо причины, поскольку конфликтов не было. После этого фигурант скрылся с места преступления, но позже добровольно сдался правоохранителям», — сообщили в ведомстве.
Обвиняемого поместили под стражу. «В качестве орудия преступления было использовано аэрозольное устройство, предназначенное для самообороны и отпугивания агрессивных животных», — отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Ранее фигурант уже отбывал наказание за побои, хулиганство, вымогательство и причинение среднего вреда здоровью. Из колонии он вышел весной 2020 года.
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