Свердловчанин расстрелял прохожего у магазина. Фото

В Ревде мужчина выстрелил в голову прохожему
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в Ревде
Инцидент произошел в Ревде Фото:

В Ревде (Свердловская область) 38-летний мужчина выстрелил в прохожего возле магазина. Потерпевший выжил. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СКР.

«По версии следствия, 8 марта обвиняемый выстрелил в голову 27-летнему мужчине. Следователи полагают, что выстрел произведен без какой-либо причины, поскольку конфликтов не было. После этого фигурант скрылся с места преступления, но позже добровольно сдался правоохранителям», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемого поместили под стражу. «В качестве орудия преступления было использовано аэрозольное устройство, предназначенное для самообороны и отпугивания агрессивных животных», — отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Ранее фигурант уже отбывал наказание за побои, хулиганство, вымогательство и причинение среднего вреда здоровью. Из колонии он вышел весной 2020 года. 

То, что изъяли у хулигана
То, что изъяли у хулигана
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В Ревде (Свердловская область) 38-летний мужчина выстрелил в прохожего возле магазина. Потерпевший выжил. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СКР. «По версии следствия, 8 марта обвиняемый выстрелил в голову 27-летнему мужчине. Следователи полагают, что выстрел произведен без какой-либо причины, поскольку конфликтов не было. После этого фигурант скрылся с места преступления, но позже добровольно сдался правоохранителям», — сообщили в ведомстве. Обвиняемого поместили под стражу. «В качестве орудия преступления было использовано аэрозольное устройство, предназначенное для самообороны и отпугивания агрессивных животных», — отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Ранее фигурант уже отбывал наказание за побои, хулиганство, вымогательство и причинение среднего вреда здоровью. Из колонии он вышел весной 2020 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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