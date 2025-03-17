В Челябинской области закрыли один из проездов в Казахстан из-за паводка

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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, лодка, река кама
Пункт пропуска закрыли из-за паводка на реке Берсуат Фото:

В Брединском районе Челябинской области 17 марта закрыли пункт пропуска в Казахстан из-за паводка. Как сообщили в ФГКУ «Росгранстрой», дата снятия ограничений пока неизвестна.

«В связи с паводком на реке Берсуат с 17 марта временно приостановлен пропуск лиц, автомобилей и грузов через пункт пропуска Желкуар. По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский в Челябинской области временно приостановлено», — сообщает «Росгранстрой» в соцсети «ВКонтакте».

Паводок на две недели раньше срока начался и в Челябинской области. Часть территорий уже подтопило, в районах региона начали вводить режим повышенной готовности. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

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В Брединском районе Челябинской области 17 марта закрыли пункт пропуска в Казахстан из-за паводка. Как сообщили в ФГКУ «Росгранстрой», дата снятия ограничений пока неизвестна. «В связи с паводком на реке Берсуат с 17 марта временно приостановлен пропуск лиц, автомобилей и грузов через пункт пропуска Желкуар. По этой причине движение через автомобильный пункт пропуска Мариинский в Челябинской области временно приостановлено», — сообщает «Росгранстрой» в соцсети «ВКонтакте». Паводок на две недели раньше срока начался и в Челябинской области. Часть территорий уже подтопило, в районах региона начали вводить режим повышенной готовности. URA.RU следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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