В Челябинской области на две недели раньше срока начался паводок. Онлайн-трансляция

17 марта 2025 в 13:43 Размер текста - 17 +

Из-за аномального тепла паводок начался на две недели раньше срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области из-за аномального потепления на две недели раньше предполагаемого срока начался паводок. Где фиксируются подтопления территорий и какие меры предпринимаются уже сейчас — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 14:39 Корреспондент URA.RU передает фото и видео подтопленного моста у деревни Ужовка Сосновского района. Власти закрыли проход и проезд, находиться здесь опасно. Еще вчера, 16 марта, здесь можно было проехать. Вода поднялась за ночь Корреспондент URA.RU Перебраться здесь можно только на лодке, но течение довольно бурное Корреспондент URA.RU 14:36 В Фершемпенуазе местные жители не боятся затопления. Люди рассказывают, что строили свои дома на возвышенностях, зная о том, что случается при весеннем подъеме воды. Рыбаки шутят, что хорошо, если затопит, так как больше будет рыбы. 14:14 Около села Коелга затопило участки двух дорог, сообщает сайт 31.ру. По данным миндора, под водой частично дороги в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Миасском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах. 14:10 «Для своевременного отслеживания всех случаев подтопления поручил ответственным службам формировать перечень улиц по обращениям граждан и мониторингу социальных сетей и оперативно устранять разливы воды. По необходимости будет использоваться спецтехника. Первоочередная задача — устранить подтопление», — заявил мэр Миасса Юрий Ефименко. 14:05 На Машгородке в Миассе затопило талыми водами Сквер Высоцкого. По данным администрации города, на этом объекте сейчас оперативно устраняются заторы в узких местах для пропуска воды. Кроме того, в селе Черновское начинаются работы по укладке трубы для перелива воды. Это позволит не допустить подтопление домов. Сквер в Миассе затоплен Миасский пломбир 14:05 В челябинском миндоре отметили, что водопропускные трубы и канавы на дорогах регионального и межмуниципального значения подрядчики очистили от льда и завалов. Вокруг мостов опилили лед, на самих мостах очищаются водоотводные лотки. Для того, чтобы мостовые опоры не размывало, запасены инертные материалы. 14:00 В Магнитогорске расчищают ручей возле СНТ «Машиностроитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации, до наступления активного таяния русло ручья было расчищено от мусора. Из-за малоснежной и теплой зимы в ливневой трубе не произошло намерзание слоя льда, каждый день ливневку осматривали на водопропускную способность.



«В минувшие выходные труба также была осмотрена. Однако из-за установившихся плюсовых температур в ночной период началось активное таяние. Водопропускная способность ливневой трубы не рассчитана на объем воды, пришедший в период таяния с ближайших полей», — пояснили в пресс-службе администрации Магнитогорска.



В настоящий момент ситуация находится на контроле в администрации города. Продолжаются работы по расчистке русла ручья. 13:55 Из-за паводка под Челябинском между поселком Рощино и деревней Ужовка Сосновского района закрыли для проезда и прохода мост. Уровень воды поднялся настолько, что качели на дереве утонули. Режим повышенной готовности из-за паводка вводят в Нагайбакском районе. Из-за размыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении.



Вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе, в Переселенке. Очаги скопления воды наблюдаются в Париже. 13:54 В Нагайбакском районе 16 марта образовался перелив через автомобильную дорогу. Потоп произошел около села Фершампенуаз. Паводковые воды реки Тогузак 17 марта перекрыли движение по автодороге Нижняя Санарка — Скалистый в Троицком районе. 13:52 Объем снега, выпавшего за эту зиму, меньше прошлогодних значений. По предварительным данным, основанным на прогнозе погодных явлений, пик паводка должен прийти на конец марта-начало апреля. Аномальное потепление внесло свои коррективы, и паводок начался на две недели раньше запланированного. 13:50 Губернатор Алексей Текслер также на минувшей неделе проверил готовность Челябинской области к весенним катаклизмам. Текслер на заседании региональной комиссии поручил провести анализ текущего состояния сил и средств, направленных на ликвидацию последствий паводковых явлений и пожаров. А также проверить наличие необходимого оборудования, техники и материалов. 13:48 Подготовка к пропуску талых вод началась заблаговременно. Там, на реках и озерах стартовали взрывные работы, а также распиловка и чернение льда. 13:46 Глава Челябинска Алексей Лошкин неделю назад, 10 марта, дал указание районным администрациям активизировать подготовку к весеннему паводку. На аппаратном совещании в мэрии он поручил главам проверить работу ливневых канализаций и водоотводных каналов в поселках.



14 марта на совещании были определены локации постоянного подтопления, на которые Лошкин поручил обратить особое внимание. Мэр города лично проверил, насколько готово к подобным чрезвычайным ситуациям муниципальное предприятие «ЭВИС», осмотрел выполненные работы и ознакомился с планами по улучшению инфраструктуры в наиболее уязвимых точках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области из-за аномального потепления на две недели раньше предполагаемого срока начался паводок. Где фиксируются подтопления территорий и какие меры предпринимаются уже сейчас — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 14:39 17.03.2025 Корреспондент URA.RU передает фото и видео подтопленного моста у деревни Ужовка Сосновского района. Власти закрыли проход и проезд, находиться здесь опасно. Еще вчера, 16 марта, здесь можно было проехать. 14:36 17.03.2025 В Фершемпенуазе местные жители не боятся затопления. Люди рассказывают, что строили свои дома на возвышенностях, зная о том, что случается при весеннем подъеме воды. Рыбаки шутят, что хорошо, если затопит, так как больше будет рыбы. 14:14 17.03.2025 Около села Коелга затопило участки двух дорог, сообщает сайт 31.ру. По данным миндора, под водой частично дороги в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Миасском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах. 14:10 17.03.2025 «Для своевременного отслеживания всех случаев подтопления поручил ответственным службам формировать перечень улиц по обращениям граждан и мониторингу социальных сетей и оперативно устранять разливы воды. По необходимости будет использоваться спецтехника. Первоочередная задача — устранить подтопление», — заявил мэр Миасса Юрий Ефименко. 14:05 17.03.2025 На Машгородке в Миассе затопило талыми водами Сквер Высоцкого. По данным администрации города, на этом объекте сейчас оперативно устраняются заторы в узких местах для пропуска воды. Кроме того, в селе Черновское начинаются работы по укладке трубы для перелива воды. Это позволит не допустить подтопление домов. 14:05 17.03.2025 В челябинском миндоре отметили, что водопропускные трубы и канавы на дорогах регионального и межмуниципального значения подрядчики очистили от льда и завалов. Вокруг мостов опилили лед, на самих мостах очищаются водоотводные лотки. Для того, чтобы мостовые опоры не размывало, запасены инертные материалы. 14:00 17.03.2025 В Магнитогорске расчищают ручей возле СНТ «Машиностроитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации, до наступления активного таяния русло ручья было расчищено от мусора. Из-за малоснежной и теплой зимы в ливневой трубе не произошло намерзание слоя льда, каждый день ливневку осматривали на водопропускную способность. «В минувшие выходные труба также была осмотрена. Однако из-за установившихся плюсовых температур в ночной период началось активное таяние. Водопропускная способность ливневой трубы не рассчитана на объем воды, пришедший в период таяния с ближайших полей», — пояснили в пресс-службе администрации Магнитогорска. В настоящий момент ситуация находится на контроле в администрации города. Продолжаются работы по расчистке русла ручья. 13:55 17.03.2025 Из-за паводка под Челябинском между поселком Рощино и деревней Ужовка Сосновского района закрыли для проезда и прохода мост. Уровень воды поднялся настолько, что качели на дереве утонули. Режим повышенной готовности из-за паводка вводят в Нагайбакском районе. Из-за размыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении. Вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе, в Переселенке. Очаги скопления воды наблюдаются в Париже. 13:54 17.03.2025 В Нагайбакском районе 16 марта образовался перелив через автомобильную дорогу. Потоп произошел около села Фершампенуаз. Паводковые воды реки Тогузак 17 марта перекрыли движение по автодороге Нижняя Санарка — Скалистый в Троицком районе. 13:52 17.03.2025 Объем снега, выпавшего за эту зиму, меньше прошлогодних значений. По предварительным данным, основанным на прогнозе погодных явлений, пик паводка должен прийти на конец марта-начало апреля. Аномальное потепление внесло свои коррективы, и паводок начался на две недели раньше запланированного. 13:50 17.03.2025 Губернатор Алексей Текслер также на минувшей неделе проверил готовность Челябинской области к весенним катаклизмам. Текслер на заседании региональной комиссии поручил провести анализ текущего состояния сил и средств, направленных на ликвидацию последствий паводковых явлений и пожаров. А также проверить наличие необходимого оборудования, техники и материалов. 13:48 17.03.2025 Подготовка к пропуску талых вод началась заблаговременно. Там, на реках и озерах стартовали взрывные работы, а также распиловка и чернение льда. 13:46 17.03.2025 Глава Челябинска Алексей Лошкин неделю назад, 10 марта, дал указание районным администрациям активизировать подготовку к весеннему паводку. На аппаратном совещании в мэрии он поручил главам проверить работу ливневых канализаций и водоотводных каналов в поселках. 14 марта на совещании были определены локации постоянного подтопления, на которые Лошкин поручил обратить особое внимание. Мэр города лично проверил, насколько готово к подобным чрезвычайным ситуациям муниципальное предприятие «ЭВИС», осмотрел выполненные работы и ознакомился с планами по улучшению инфраструктуры в наиболее уязвимых точках.