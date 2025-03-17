В Челябинской области на две недели раньше срока начался паводок. Онлайн-трансляция

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Архив. Паводок. Челябинск., половодье, плотина, наводнение, потоп, река кама, весна
Из-за аномального тепла паводок начался на две недели раньше срока Фото:

В Челябинской области из-за аномального потепления на две недели раньше предполагаемого срока начался паводок. Где фиксируются подтопления территорий и какие меры предпринимаются уже сейчас — читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

14:39 17.03.2025 Корреспондент URA.RU передает фото и видео подтопленного моста у деревни Ужовка Сосновского района. Власти закрыли проход и проезд, находиться здесь опасно. Еще вчера, 16 марта, здесь можно было проехать.

Вода поднялась за ночь
Вода поднялась за ночь
Перебраться здесь можно только на лодке, но течение довольно бурное
Перебраться здесь можно только на лодке, но течение довольно бурное

14:36 17.03.2025 В Фершемпенуазе местные жители не боятся затопления. Люди рассказывают, что строили свои дома на возвышенностях, зная о том, что случается при весеннем подъеме воды. Рыбаки шутят, что хорошо, если затопит, так как больше будет рыбы.

14:14 17.03.2025 Около села Коелга затопило участки двух дорог, сообщает сайт 31.ру. По данным миндора, под водой частично дороги в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Миасском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах.

14:10 17.03.2025 «Для своевременного отслеживания всех случаев подтопления поручил ответственным службам формировать перечень улиц по обращениям граждан и мониторингу социальных сетей и оперативно устранять разливы воды. По необходимости будет использоваться спецтехника. Первоочередная задача — устранить подтопление», — заявил мэр Миасса Юрий Ефименко.

14:05 17.03.2025 На Машгородке в Миассе затопило талыми водами Сквер Высоцкого. По данным администрации города, на этом объекте сейчас оперативно устраняются заторы в узких местах для пропуска воды.

Кроме того, в селе Черновское начинаются работы по укладке трубы для перелива воды. Это позволит не допустить подтопление домов.

Сквер в Миассе затоплен
Сквер в Миассе затоплен

14:05 17.03.2025 В челябинском миндоре отметили, что водопропускные трубы и канавы на дорогах регионального и межмуниципального значения подрядчики очистили от льда и завалов. Вокруг мостов опилили лед, на самих мостах очищаются водоотводные лотки. Для того, чтобы мостовые опоры не размывало, запасены инертные материалы.

14:00 17.03.2025 В Магнитогорске расчищают ручей возле СНТ «Машиностроитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации, до наступления активного таяния русло ручья было расчищено от мусора. Из-за малоснежной и теплой зимы в ливневой трубе не произошло намерзание слоя льда, каждый день ливневку осматривали на водопропускную способность.

«В минувшие выходные труба также была осмотрена. Однако из-за установившихся плюсовых температур в ночной период началось активное таяние. Водопропускная способность ливневой трубы не рассчитана на объем воды, пришедший в период таяния с ближайших полей», — пояснили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В настоящий момент ситуация находится на контроле в администрации города. Продолжаются работы по расчистке русла ручья.

13:55 17.03.2025 Из-за паводка под Челябинском между поселком Рощино и деревней Ужовка Сосновского района закрыли для проезда и прохода мост. Уровень воды поднялся настолько, что качели на дереве утонули.

Режим повышенной готовности из-за паводка вводят в Нагайбакском районе. Из-за размыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении.

Вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе, в Переселенке. Очаги скопления воды наблюдаются в Париже.

13:54 17.03.2025 В Нагайбакском районе 16 марта образовался перелив через автомобильную дорогу. Потоп произошел около села Фершампенуаз. Паводковые воды реки Тогузак 17 марта перекрыли движение по автодороге Нижняя Санарка — Скалистый в Троицком районе.

13:52 17.03.2025 Объем снега, выпавшего за эту зиму, меньше прошлогодних значений. По предварительным данным, основанным на прогнозе погодных явлений, пик паводка должен прийти на конец марта-начало апреля. Аномальное потепление внесло свои коррективы, и паводок начался на две недели раньше запланированного.

13:50 17.03.2025 Губернатор Алексей Текслер также на минувшей неделе проверил готовность Челябинской области к весенним катаклизмам. Текслер на заседании региональной комиссии поручил провести анализ текущего состояния сил и средств, направленных на ликвидацию последствий паводковых явлений и пожаров. А также проверить наличие необходимого оборудования, техники и материалов.

13:48 17.03.2025 Подготовка к пропуску талых вод началась заблаговременно. Там, на реках и озерах стартовали взрывные работы, а также распиловка и чернение льда.

13:46 17.03.2025 Глава Челябинска Алексей Лошкин неделю назад, 10 марта, дал указание районным администрациям активизировать подготовку к весеннему паводку. На аппаратном совещании в мэрии он поручил главам проверить работу ливневых канализаций и водоотводных каналов в поселках.

14 марта на совещании были определены локации постоянного подтопления, на которые Лошкин поручил обратить особое внимание. Мэр города лично проверил, насколько готово к подобным чрезвычайным ситуациям муниципальное предприятие «ЭВИС», осмотрел выполненные работы и ознакомился с планами по улучшению инфраструктуры в наиболее уязвимых точках.

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В Челябинской области из-за аномального потепления на две недели раньше предполагаемого срока начался паводок. Где фиксируются подтопления территорий и какие меры предпринимаются уже сейчас — читайте в онлайн-трансляции URA.RU. 14:39 17.03.2025 Корреспондент URA.RU передает фото и видео подтопленного моста у деревни Ужовка Сосновского района. Власти закрыли проход и проезд, находиться здесь опасно. Еще вчера, 16 марта, здесь можно было проехать. 14:36 17.03.2025 В Фершемпенуазе местные жители не боятся затопления. Люди рассказывают, что строили свои дома на возвышенностях, зная о том, что случается при весеннем подъеме воды. Рыбаки шутят, что хорошо, если затопит, так как больше будет рыбы. 14:14 17.03.2025 Около села Коелга затопило участки двух дорог, сообщает сайт 31.ру. По данным миндора, под водой частично дороги в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Миасском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах. 14:10 17.03.2025 «Для своевременного отслеживания всех случаев подтопления поручил ответственным службам формировать перечень улиц по обращениям граждан и мониторингу социальных сетей и оперативно устранять разливы воды. По необходимости будет использоваться спецтехника. Первоочередная задача — устранить подтопление», — заявил мэр Миасса Юрий Ефименко. 14:05 17.03.2025 На Машгородке в Миассе затопило талыми водами Сквер Высоцкого. По данным администрации города, на этом объекте сейчас оперативно устраняются заторы в узких местах для пропуска воды. Кроме того, в селе Черновское начинаются работы по укладке трубы для перелива воды. Это позволит не допустить подтопление домов. 14:05 17.03.2025 В челябинском миндоре отметили, что водопропускные трубы и канавы на дорогах регионального и межмуниципального значения подрядчики очистили от льда и завалов. Вокруг мостов опилили лед, на самих мостах очищаются водоотводные лотки. Для того, чтобы мостовые опоры не размывало, запасены инертные материалы. 14:00 17.03.2025 В Магнитогорске расчищают ручей возле СНТ «Машиностроитель». Как сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации, до наступления активного таяния русло ручья было расчищено от мусора. Из-за малоснежной и теплой зимы в ливневой трубе не произошло намерзание слоя льда, каждый день ливневку осматривали на водопропускную способность. «В минувшие выходные труба также была осмотрена. Однако из-за установившихся плюсовых температур в ночной период началось активное таяние. Водопропускная способность ливневой трубы не рассчитана на объем воды, пришедший в период таяния с ближайших полей», — пояснили в пресс-службе администрации Магнитогорска. В настоящий момент ситуация находится на контроле в администрации города. Продолжаются работы по расчистке русла ручья. 13:55 17.03.2025 Из-за паводка под Челябинском между поселком Рощино и деревней Ужовка Сосновского района закрыли для проезда и прохода мост. Уровень воды поднялся настолько, что качели на дереве утонули. Режим повышенной готовности из-за паводка вводят в Нагайбакском районе. Из-за размыва Ольгинской плотины дети в Александро-Невском остались на дистанционном обучении. Вода также начала подтапливать дома в Южном, Касселе, в Переселенке. Очаги скопления воды наблюдаются в Париже. 13:54 17.03.2025 В Нагайбакском районе 16 марта образовался перелив через автомобильную дорогу. Потоп произошел около села Фершампенуаз. Паводковые воды реки Тогузак 17 марта перекрыли движение по автодороге Нижняя Санарка — Скалистый в Троицком районе. 13:52 17.03.2025 Объем снега, выпавшего за эту зиму, меньше прошлогодних значений. По предварительным данным, основанным на прогнозе погодных явлений, пик паводка должен прийти на конец марта-начало апреля. Аномальное потепление внесло свои коррективы, и паводок начался на две недели раньше запланированного. 13:50 17.03.2025 Губернатор Алексей Текслер также на минувшей неделе проверил готовность Челябинской области к весенним катаклизмам. Текслер на заседании региональной комиссии поручил провести анализ текущего состояния сил и средств, направленных на ликвидацию последствий паводковых явлений и пожаров. А также проверить наличие необходимого оборудования, техники и материалов. 13:48 17.03.2025 Подготовка к пропуску талых вод началась заблаговременно. Там, на реках и озерах стартовали взрывные работы, а также распиловка и чернение льда. 13:46 17.03.2025 Глава Челябинска Алексей Лошкин неделю назад, 10 марта, дал указание районным администрациям активизировать подготовку к весеннему паводку. На аппаратном совещании в мэрии он поручил главам проверить работу ливневых канализаций и водоотводных каналов в поселках. 14 марта на совещании были определены локации постоянного подтопления, на которые Лошкин поручил обратить особое внимание. Мэр города лично проверил, насколько готово к подобным чрезвычайным ситуациям муниципальное предприятие «ЭВИС», осмотрел выполненные работы и ознакомился с планами по улучшению инфраструктуры в наиболее уязвимых точках.
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