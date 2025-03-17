В Пермском крае ветеранов боевых действий позвали отдохнуть в санаториях Крыма и Краснодара

В Пермском крае ветеранские организации начали принимать заявки на отдых в санатории Крыма. Право на оздоровление имеют участники боевых действий.
«Пермская краевая организация „Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций“ предлагает оздоровление в Евпатории. Даты заездов: 21 апреля, 6 октября, 27 (по две путевки на каждую дату). Путевки на 14 дней, предоставляются только самому ветерану, исключение — ветераны — инвалиды первой группы, и ветераны, супруги которых имеют инвалидность», — говорится в группе «СИЛА В БРАТСТВЕ — 59» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется также, что путевка в санаторий для ветеранов будет бесплатной, но проезд к месту отдыха и обратно придется оплачивать самостоятельно.
Также у пермяков-участников боевых действий есть возможность поправить здоровье в санаториях Самарской области, Северного Кавказа, Краснодарского края. Заявки на отдых принимаются только от руководителей организаций ветеранов боевых действий и военной службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!