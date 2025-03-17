В Пермском крае ветеранов боевых действий позвали отдохнуть в санаториях Крыма и Краснодара

Пермские ветеранские организации ищут желающих отдохнуть в Крыму и Краснодаре
© Служба новостей «URA.RU»
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У пермяков, которые участвовали в локальных конфликтах, есть возможность посетить санаторий в Крыму
У пермяков, которые участвовали в локальных конфликтах, есть возможность посетить санаторий в Крыму Фото:

В Пермском крае ветеранские организации начали принимать заявки на отдых в санатории Крыма. Право на оздоровление имеют участники боевых действий.

«Пермская краевая организация „Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций“ предлагает оздоровление в Евпатории. Даты заездов: 21 апреля, 6 октября, 27 (по две путевки на каждую дату). Путевки на 14 дней, предоставляются только самому ветерану, исключение — ветераны — инвалиды первой группы, и ветераны, супруги которых имеют инвалидность», — говорится в группе «СИЛА В БРАТСТВЕ — 59» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется также, что путевка в санаторий для ветеранов будет бесплатной, но проезд к месту отдыха и обратно придется оплачивать самостоятельно.

Также у пермяков-участников боевых действий есть возможность поправить здоровье в санаториях Самарской области, Северного Кавказа, Краснодарского края. Заявки на отдых принимаются только от руководителей организаций ветеранов боевых действий и военной службы.

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В Пермском крае ветеранские организации начали принимать заявки на отдых в санатории Крыма. Право на оздоровление имеют участники боевых действий. «Пермская краевая организация „Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций“ предлагает оздоровление в Евпатории. Даты заездов: 21 апреля, 6 октября, 27 (по две путевки на каждую дату). Путевки на 14 дней, предоставляются только самому ветерану, исключение — ветераны — инвалиды первой группы, и ветераны, супруги которых имеют инвалидность», — говорится в группе «СИЛА В БРАТСТВЕ — 59» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется также, что путевка в санаторий для ветеранов будет бесплатной, но проезд к месту отдыха и обратно придется оплачивать самостоятельно. Также у пермяков-участников боевых действий есть возможность поправить здоровье в санаториях Самарской области, Северного Кавказа, Краснодарского края. Заявки на отдых принимаются только от руководителей организаций ветеранов боевых действий и военной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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