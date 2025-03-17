В Пермском крае резко выросли продажи презервативов

В 2025 году пермяки потратили 24 156 960 рублей на презервативы
Продажи презервативов в Пермском крае выросли более чем в полтора раза в 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.
«В денежном выражении объем продаж презервативов в январе-феврале 2025 года составил 24 156 960 рублей. Это на 56,5% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Тогда они потратили 15 434 659 рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group.
В 2025 году пермяки приобрели 52 269 пачек презервативов. Годом ранее они купили на 26,5% меньше — 41 313 упаковок.
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