17 марта 2025

В Пермском крае резко выросли продажи презервативов

DSM Group: в 2025 году пермяки потратили на презервативы 24,1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году пермяки потратили 24 156 960 рублей на презервативы
В 2025 году пермяки потратили 24 156 960 рублей на презервативы Фото:

Продажи презервативов в Пермском крае выросли более чем в полтора раза в 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

«В денежном выражении объем продаж презервативов в январе-феврале 2025 года составил 24 156 960 рублей. Это на 56,5% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Тогда они потратили 15 434 659 рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group.

В 2025 году пермяки приобрели 52 269 пачек презервативов. Годом ранее они купили на 26,5% меньше — 41 313 упаковок.

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Продажи презервативов в Пермском крае выросли более чем в полтора раза в 2025 году. Об этом URA.RU сообщили в аналитическом агентстве DSM Group. «В денежном выражении объем продаж презервативов в январе-феврале 2025 года составил 24 156 960 рублей. Это на 56,5% больше, чем за первые два месяца прошлого года. Тогда они потратили 15 434 659 рублей», — сообщили URA.RU в DSM Group. В 2025 году пермяки приобрели 52 269 пачек презервативов. Годом ранее они купили на 26,5% меньше — 41 313 упаковок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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