Председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике гордумы Челябинска Артем Барбашин провел заседание, где были рассмотрены итоги деятельности дружин и работы полиции по «закону о тишине». На заседании депутат Барбашин призвал челябинцев вступать в добровольческие объединения для охраны порядка, сообщили в пресс-службе гордумы.
«Я хотел бы обратиться к ответственным челябинцам с призывом вступать в ряды добровольных народных дружин на предприятии, по месту учебы или жительства. Чтобы помогать правоохранительным органам и поддерживать надежный правопорядок в Челябинске», — заявил Барбашин.
На заседании замначальника полиции Михаил Кленов доложил депутатам о деятельности народных дружин. Он отметил, что к охране общественного порядка дружинники и казаки подключались более 1200 раз. С помощью объединений было выявлено 159 правонарушений. На их деятельность выделяли 312 500 рублей.
«В региональном реестре зарегистрирована 21 добровольная народная дружина общей численностью 313 человек, в том числе две дружины по линии безопасности дорожного движения и 19 — по линии охраны общественного порядка», — отметил Кленов.
Кленов также отметил рост числа жалоб граждан на нарушение покоя. В 2024 году поступило почти 16400 жалобных сообщений по «закону о тишине». Из них подтвердилось около 8%. По результатам проверок составлено 1253 административных протокола. Кроме того, прокуратура представила депутатам отчет о правопорядке в городе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!