В Дагестане произошло крупное ДТП, 14 пострадавших

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Один из пострадавших ДТП в Дагестане находится в тяжелом состоянии
Один из пострадавших ДТП в Дагестане находится в тяжелом состоянии Фото:

В результате массового ДТП, произошедшего на 773-м километре автодороги Р-217 в Дагестане, пострадали 14 человек. Об этом сообщают оперативные службы региона.

«Произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе микроавтобуса. По предварительным данным, пострадали 14 человек, они госпитализированы», — сказал собеседник агентства ТАСС в оперативных службах.

Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии, остальные 13 человек получили травмы средней и легкой степени тяжести. На месте происшествия работают спасательные службы, проводится расследование обстоятельств произошедшего ДТП.

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В результате массового ДТП, произошедшего на 773-м километре автодороги Р-217 в Дагестане, пострадали 14 человек. Об этом сообщают оперативные службы региона. «Произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе микроавтобуса. По предварительным данным, пострадали 14 человек, они госпитализированы», — сказал собеседник агентства ТАСС в оперативных службах. Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии, остальные 13 человек получили травмы средней и легкой степени тяжести. На месте происшествия работают спасательные службы, проводится расследование обстоятельств произошедшего ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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