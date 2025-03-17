В Дагестане произошло крупное ДТП, 14 пострадавших

В результате массового ДТП, произошедшего на 773-м километре автодороги Р-217 в Дагестане, пострадали 14 человек. Об этом сообщают оперативные службы региона.
«Произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе микроавтобуса. По предварительным данным, пострадали 14 человек, они госпитализированы», — сказал собеседник агентства ТАСС в оперативных службах.
Среди пострадавших один человек находится в тяжелом состоянии, остальные 13 человек получили травмы средней и легкой степени тяжести. На месте происшествия работают спасательные службы, проводится расследование обстоятельств произошедшего ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.