В зоне СВО погиб боец из Пермского края Козоногов

В зоне специальной военной операции скончался боец из Пермского края Валерий Козоногов. Об этом сказано в группе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб Валерий Козоногов. Очередной бой 5 июля 2024 года стал для него последним. Вблизи населенного пункта Вербовое Запорожской области Валерий Викторович погиб», — сказано в сообщении.
Про бойца известно, что он родился в Оханском районе. Сначала вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Затем заключил контракт с минобороны РФ. Дома у него осталась жена и сын. Прощание с бойцом состоится 18 марта в 11:30 в Очерском ЦДК.
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