В зоне СВО погиб боец из Пермского края Козоногов

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Боец погиб летом 2024 года
Боец погиб летом 2024 года Фото:

В зоне специальной военной операции скончался боец из Пермского края Валерий Козоногов. Об этом сказано в группе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб Валерий Козоногов. Очередной бой 5 июля 2024 года стал для него последним. Вблизи населенного пункта Вербовое Запорожской области Валерий Викторович погиб», — сказано в сообщении.

Про бойца известно, что он родился в Оханском районе. Сначала вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Затем заключил контракт с минобороны РФ. Дома у него осталась жена и сын. Прощание с бойцом состоится 18 марта в 11:30 в Очерском ЦДК.

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В зоне специальной военной операции скончался боец из Пермского края Валерий Козоногов. Об этом сказано в группе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб Валерий Козоногов. Очередной бой 5 июля 2024 года стал для него последним. Вблизи населенного пункта Вербовое Запорожской области Валерий Викторович погиб», — сказано в сообщении. Про бойца известно, что он родился в Оханском районе. Сначала вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Затем заключил контракт с минобороны РФ. Дома у него осталась жена и сын. Прощание с бойцом состоится 18 марта в 11:30 в Очерском ЦДК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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