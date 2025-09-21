Штукатурка осыпается, в палатах антисанитария, пациентка умерла: у СКР появились вопросы к пермской больнице

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем состоянии больницы в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах расследования», — написано в telegram-канале силовиков. Поводом для такой реакции послужила жалоба на учреждение от жителей Прикамья.
Заявители указали в соцсетях СКР, что в одной из пермских больниц на протяжении длительного времени не проводится ремонт. Со стен осыпается штукатурка, плитка разрушается, отделка присутствует местами, а в палатах царит антисанитария.
Также отмечается, что в сентябре этого года одну из пациенток нашли под окнами учреждения. URA.RU уже рассказывало, что от полученных телесных повреждений женщина умерла на месте. В жалобе было высказано предположение — это произошло из-за ненадлежащего состояния деревянных оконных рам и запорных устройств.
