21 сентября 2025
20 сентября 2025

Штукатурка осыпается, в палатах антисанитария, пациентка умерла: у СКР появились вопросы к пермской больнице

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против руководства больницы в Перми
Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства
Исполнение поручения главы СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем состоянии больницы в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах расследования», — написано в telegram-канале силовиков. Поводом для такой реакции послужила жалоба на учреждение от жителей Прикамья.

Заявители указали в соцсетях СКР, что в одной из пермских больниц на протяжении длительного времени не проводится ремонт. Со стен осыпается штукатурка, плитка разрушается, отделка присутствует местами, а в палатах царит антисанитария.

Также отмечается, что в сентябре этого года одну из пациенток нашли под окнами учреждения. URA.RU уже рассказывало, что от полученных телесных повреждений женщина умерла на месте. В жалобе было высказано предположение — это произошло из-за ненадлежащего состояния деревянных оконных рам и запорных устройств.

Telegram-канал «Большая Пермь»

