Губернатор Махонин отправился в лес за грибами. Фото

Глава региона решил немного отдохнуть от городской суеты
Глава региона решил немного отдохнуть от городской суеты

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин завершил неделю выездом за грибами. Этой новостью он поделился со своими подписчиками в Telegram.

«Выбрался в лес на тихую охоту. Грибы пошли хорошие, свежий воздух, тишина и красота вокруг», — написал Махонин в своем telegram-канале.

Ранее жители Пермского края начали активно собирать осенние опята. Фотографии с результатами «тихой охоты» они выкладывают в соцсетях. О том, какие еще грибы попадаются пермякам — узнаете из материала URA.RU.

