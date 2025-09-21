Глава региона решил немного отдохнуть от городской суеты
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин завершил неделю выездом за грибами. Этой новостью он поделился со своими подписчиками в Telegram.
«Выбрался в лес на тихую охоту. Грибы пошли хорошие, свежий воздух, тишина и красота вокруг», — написал Махонин в своем telegram-канале.
Ранее жители Пермского края начали активно собирать осенние опята. Фотографии с результатами «тихой охоты» они выкладывают в соцсетях. О том, какие еще грибы попадаются пермякам — узнаете из материала URA.RU.
