Прокуратура начала проверку после схода снега и льда на женщину в Пермском крае

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На женщину упал снег со льдом, когда она выходила из подъезда
На женщину упал снег со льдом, когда она выходила из подъезда Фото:

Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением снега с крыши дома на женщину и ребенка в поселке Половинка Чусовского округа (Пермский край). Мама девочки получила травму, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

«По предварительной информации, 14 марта 2025 года в результате падения на тротуар с кровли многоквартирного дома № 8 по улице Ленина, поселок Половинка Чусовского муниципального округа пострадала женщина и несовершеннолетний ребенок. Им оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что женщина повела свою трехлетнюю дочь в детский сад. Но, когда они выходили из подъезда, на маму обрушился лед и снег. Соседи по подъезду услышали крики. Девочка не пострадала.

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Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением снега с крыши дома на женщину и ребенка в поселке Половинка Чусовского округа (Пермский край). Мама девочки получила травму, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры. «По предварительной информации, 14 марта 2025 года в результате падения на тротуар с кровли многоквартирного дома № 8 по улице Ленина, поселок Половинка Чусовского муниципального округа пострадала женщина и несовершеннолетний ребенок. Им оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что женщина повела свою трехлетнюю дочь в детский сад. Но, когда они выходили из подъезда, на маму обрушился лед и снег. Соседи по подъезду услышали крики. Девочка не пострадала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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