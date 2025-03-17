Прокуратура начала проверку после схода снега и льда на женщину в Пермском крае

Прокуратура проводит проверку в связи с обрушением снега с крыши дома на женщину и ребенка в поселке Половинка Чусовского округа (Пермский край). Мама девочки получила травму, сообщили URA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.
«По предварительной информации, 14 марта 2025 года в результате падения на тротуар с кровли многоквартирного дома № 8 по улице Ленина, поселок Половинка Чусовского муниципального округа пострадала женщина и несовершеннолетний ребенок. Им оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что женщина повела свою трехлетнюю дочь в детский сад. Но, когда они выходили из подъезда, на маму обрушился лед и снег. Соседи по подъезду услышали крики. Девочка не пострадала.
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