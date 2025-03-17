В пермском поселке на женщину, выходившую из подъезда дома, рухнули снег и лед

В Пермском крае женщина получила переломы после схода с крыши дома снега и льда
© Служба новостей «URA.RU»
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Обледенелый снег упал на жительницу дома в поселке Половинка
Обледенелый снег упал на жительницу дома в поселке Половинка Фото:

В поселке Половинка Пермского края пострадала жительница дома №8 по улице Ленина, на которую сошел с крыши дома сошел обледенелый снег. О случившемся URA.RU рассказала соседка потерпевшей Ольга. По ее словам, в пятницу утром 14 марта, Наталья (имя изменено — прим. URA.RU) повела свою трехлетнюю дочь в детский сад. Когда женщина с ребенком выходили из подъезда, на них рухнула глыба снега.

«14 марта Наташа повела дочку в детсад. Я живу в соседней с ней квартире, наши дети вместе в детсад ходят, но мой ребенок в тот день остался дома. Около девяти утра я услышала визг. подумала, может ребята кричат. А потом слышу, кричат: „Помогите!“. Выбежала на улицу, а там Наташа лежит у подъезда. На ней лед и снег. Она видимо, ребенка с лесенок крыльца успела спихнуть, а сама не успела отбежать. Видно было, что у нее нога вывернута. Вскоре другие соседи по подъезду подбежали. Мы позвонили по номеру „112“ потому что скорая помощь до нас минут 40 добиралась, не меньше», — объяснила Ольга.

Собеседница URA.RU добавила, что Наталья была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию. У женщины диагностировали закрытые переломы ноги и сильный ушибы головы. Ребенок, который в момент случившегося был с матерью, не пострадал, отметила Ольга. Однако в пресс-службе Чусовского округа агентству пояснили, что травмы были выявлены и у трехлетней девочки. «В результате происшествия обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести», — отметили в мэрии.

В пресс-службе минздрава Прикамья агентству уточнили, что в медучреждение была доставлена только мама ребенка. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве, не уточнив характер полученных ею травм. 

Двухэтажный каменный дом, в котором проживает семья пострадавшей, с лета 2024 года не обслуживается управляющей организацией. «Собственники жилых помещений не проявили интереса к выбору способа управления многоквартирным домом. Территориальный отдел Скальнинского округа провел три собрания с жителями для обсуждения данного вопроса, последнее из которых состоялось 12 марта 2025 года. Несмотря на это, решение о выборе УК принято не было. Администрацией округа регулярно размещались конкурсные процедуры по выбору управляющей компании для обслуживания дома №8 по ул. Ленина. Тем не менее, заявки на участие в конкурсах не поступили», — объяснили URA.RU в администрации Чусовского округа.

Также в мэрии добавили, что крыша указанного дома была очищена от снега силами муниципального подрядчика в рамках режима «Повышенная готовность». Он введен в поселке в середине февраля 2025 года. Всего подрядчик почистил от снега крыши 12 поселковых домов.

С феврале в Пермском крае произошло уже несколько инцидентов, связанных с падением снега на жителей. Так, в городе Березники молодые люди чудом избежали гибели, когда снег рухнул на козырек жилого дома. В пермском микрорайоне Кислотные дачи снег упал на женщину, которая в этот момент шла мимо дома. К счастью, горожанка не пострадала.

В поселке Кын во время расчистки снега на крыше частного дома, погибла директор местной школы Елена Макарова. Сейчас по факту случившегося следственными органами проводится проверка.

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В поселке Половинка Пермского края пострадала жительница дома №8 по улице Ленина, на которую сошел с крыши дома сошел обледенелый снег. О случившемся URA.RU рассказала соседка потерпевшей Ольга. По ее словам, в пятницу утром 14 марта, Наталья (имя изменено — прим. URA.RU) повела свою трехлетнюю дочь в детский сад. Когда женщина с ребенком выходили из подъезда, на них рухнула глыба снега. «14 марта Наташа повела дочку в детсад. Я живу в соседней с ней квартире, наши дети вместе в детсад ходят, но мой ребенок в тот день остался дома. Около девяти утра я услышала визг. подумала, может ребята кричат. А потом слышу, кричат: „Помогите!“. Выбежала на улицу, а там Наташа лежит у подъезда. На ней лед и снег. Она видимо, ребенка с лесенок крыльца успела спихнуть, а сама не успела отбежать. Видно было, что у нее нога вывернута. Вскоре другие соседи по подъезду подбежали. Мы позвонили по номеру „112“ потому что скорая помощь до нас минут 40 добиралась, не меньше», — объяснила Ольга. Собеседница URA.RU добавила, что Наталья была доставлена в больницу, где врачи провели ей операцию. У женщины диагностировали закрытые переломы ноги и сильный ушибы головы. Ребенок, который в момент случившегося был с матерью, не пострадал, отметила Ольга. Однако в пресс-службе Чусовского округа агентству пояснили, что травмы были выявлены и у трехлетней девочки. «В результате происшествия обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести», — отметили в мэрии. В пресс-службе минздрава Прикамья агентству уточнили, что в медучреждение была доставлена только мама ребенка. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве, не уточнив характер полученных ею травм.  Двухэтажный каменный дом, в котором проживает семья пострадавшей, с лета 2024 года не обслуживается управляющей организацией. «Собственники жилых помещений не проявили интереса к выбору способа управления многоквартирным домом. Территориальный отдел Скальнинского округа провел три собрания с жителями для обсуждения данного вопроса, последнее из которых состоялось 12 марта 2025 года. Несмотря на это, решение о выборе УК принято не было. Администрацией округа регулярно размещались конкурсные процедуры по выбору управляющей компании для обслуживания дома №8 по ул. Ленина. Тем не менее, заявки на участие в конкурсах не поступили», — объяснили URA.RU в администрации Чусовского округа. Также в мэрии добавили, что крыша указанного дома была очищена от снега силами муниципального подрядчика в рамках режима «Повышенная готовность». Он введен в поселке в середине февраля 2025 года. Всего подрядчик почистил от снега крыши 12 поселковых домов. С феврале в Пермском крае произошло уже несколько инцидентов, связанных с падением снега на жителей. Так, в городе Березники молодые люди чудом избежали гибели, когда снег рухнул на козырек жилого дома. В пермском микрорайоне Кислотные дачи снег упал на женщину, которая в этот момент шла мимо дома. К счастью, горожанка не пострадала. В поселке Кын во время расчистки снега на крыше частного дома, погибла директор местной школы Елена Макарова. Сейчас по факту случившегося следственными органами проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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