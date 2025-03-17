«Это мой последний танец»: легендарный Дзюба сыграет последний матч за сборную

Предстоящие игры национальной сборной России по футболу против команд из Гренады и Замбии могут стать для нападающего Артема Дзюбы последними в карьере. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ссылаясь на комментарий самого спортсмена.
«Но, еще раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это мой last dance [последний танец]. Все может произойти, надо использовать свой шанс», — Дзюба в интервью РФС.
Как URA,RU писало ранее, Артем Дзюба стал самым результативным бомбардиром в истории российского футбола. Как лучшего нападающего главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин впервые с 2021 года пригласил спортсмена в команду, пишет «Национальная служба новостей».
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