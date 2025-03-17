17 марта 2025

«Это мой последний танец»: легендарный Дзюба сыграет последний матч за сборную

Дзюба допустил завершение карьеры в ближайшем матче за сборную
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Дзюба не исключил завершения карьеры в ближайшее время
Артем Дзюба не исключил завершения карьеры в ближайшее время Фото:

Предстоящие игры национальной сборной России по футболу против команд из Гренады и Замбии могут стать для нападающего Артема Дзюбы последними в карьере. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ссылаясь на комментарий самого спортсмена.

«Но, еще раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это мой last dance [последний танец]. Все может произойти, надо использовать свой шанс», — Дзюба в интервью РФС.

Как URA,RU писало ранее, Артем Дзюба стал самым результативным бомбардиром в истории российского футбола. Как лучшего нападающего главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин впервые с 2021 года пригласил спортсмена в команду, пишет «Национальная служба новостей».

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Предстоящие игры национальной сборной России по футболу против команд из Гренады и Замбии могут стать для нападающего Артема Дзюбы последними в карьере. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), ссылаясь на комментарий самого спортсмена. «Но, еще раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это мой last dance [последний танец]. Все может произойти, надо использовать свой шанс», — Дзюба в интервью РФС. Как URA,RU писало ранее, Артем Дзюба стал самым результативным бомбардиром в истории российского футбола. Как лучшего нападающего главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин впервые с 2021 года пригласил спортсмена в команду, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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