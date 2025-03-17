17 марта 2025

Бастрыкин заступился за роженицу из Перми, потерявшую ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка обратилась в приемную СКР
Пермячка обратилась в приемную СКР Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о гибели новорожденного в пермской больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад об этом. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале ведомства.

В приемную Бастрыкина обратилась мама, потерявшая ребенка. Она считает, что причиной гибели младенца стала некачественная медпомощь. Женщина также указала, что инцидент произошел в 2023 году, а расследование эпизода затягивается.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о гибели новорожденного в пермской больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад об этом. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале ведомства. В приемную Бастрыкина обратилась мама, потерявшая ребенка. Она считает, что причиной гибели младенца стала некачественная медпомощь. Женщина также указала, что инцидент произошел в 2023 году, а расследование эпизода затягивается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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