Бастрыкин заступился за роженицу из Перми, потерявшую ребенка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о гибели новорожденного в пермской больнице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад об этом. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале ведомства.
В приемную Бастрыкина обратилась мама, потерявшая ребенка. Она считает, что причиной гибели младенца стала некачественная медпомощь. Женщина также указала, что инцидент произошел в 2023 году, а расследование эпизода затягивается.
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