17 марта 2025

Угрожали опекой: у свердловчанки знакомые забрали новорожденного малыша. Фото

В Свердловской области знакомые отобрали у молодой мамы новорожденного ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
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Потребовалось постороннее вмешательство, чтобы вернуть ребенка матери
Потребовалось постороннее вмешательство, чтобы вернуть ребенка матери Фото:

В Свердловской области у матери отобрали новорожденного ребенка. Девушке по имени Валерия угрожала опекой семья, которая приютила молодую маму после выписки из роддома. Об этом рассказала помощник депутата заксобрания региона Кристина Якушева.

«После рождения ребенка молодую маму приютила знакомая в Арамиле. Женщина проживает в частном доме с супругом и двумя детьми. <...> Семья после выписки из роддома „обрабатывала“ Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», — написала Кристина Якушева в своем telegram-канале.

Испуганная девушка обратилась за помощью к помощнику депутата ЗС. Совместными усилиями было подобрано жилье. А 16 марта ее должны были перевезти в Екатеринбург. Но в указанное время молодая мама вышла на улицу одна, заявив, что ей не отдают ребенка.

Поставить точку в этом деле помогли сотрудники полиции. Позже Валерию с дочерью доставили кризисное отделение КЦСОН «Малахит».

Молодая мама с маленьким ребенком обживаются на новом месте
Молодая мама с маленьким ребенком обживаются на новом месте
Фото:
Ситуация благополучно завершилась
Ситуация благополучно завершилась
Фото:
По словам Кристины Якушевой, все происходило как в плохом кино
По словам Кристины Якушевой, все происходило как в плохом кино
Фото:

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В Свердловской области у матери отобрали новорожденного ребенка. Девушке по имени Валерия угрожала опекой семья, которая приютила молодую маму после выписки из роддома. Об этом рассказала помощник депутата заксобрания региона Кристина Якушева. «После рождения ребенка молодую маму приютила знакомая в Арамиле. Женщина проживает в частном доме с супругом и двумя детьми. <...> Семья после выписки из роддома „обрабатывала“ Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», — написала Кристина Якушева в своем telegram-канале. Испуганная девушка обратилась за помощью к помощнику депутата ЗС. Совместными усилиями было подобрано жилье. А 16 марта ее должны были перевезти в Екатеринбург. Но в указанное время молодая мама вышла на улицу одна, заявив, что ей не отдают ребенка. Поставить точку в этом деле помогли сотрудники полиции. Позже Валерию с дочерью доставили кризисное отделение КЦСОН «Малахит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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