В Свердловской области у матери отобрали новорожденного ребенка. Девушке по имени Валерия угрожала опекой семья, которая приютила молодую маму после выписки из роддома. Об этом рассказала помощник депутата заксобрания региона Кристина Якушева.
«После рождения ребенка молодую маму приютила знакомая в Арамиле. Женщина проживает в частном доме с супругом и двумя детьми. <...> Семья после выписки из роддома „обрабатывала“ Валерию, чтобы та отказалась от ребенка в их пользу, аргументировав, что из-за отсутствия жилья органы опеки все равно заберут дочь», — написала Кристина Якушева в своем telegram-канале.
Испуганная девушка обратилась за помощью к помощнику депутата ЗС. Совместными усилиями было подобрано жилье. А 16 марта ее должны были перевезти в Екатеринбург. Но в указанное время молодая мама вышла на улицу одна, заявив, что ей не отдают ребенка.
Поставить точку в этом деле помогли сотрудники полиции. Позже Валерию с дочерью доставили кризисное отделение КЦСОН «Малахит».
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