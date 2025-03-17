Теперь на сайте мэрии Нижневартовска (ХМАО) можно найти раздел «Гордимся Победой». В нем собраны все новости, посвященные празднику Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такое решение позволит собрать как можно больше памяти о великом событии, сообщили в администрации города.
«В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне… разработан специальный раздел „Гордимся Победой“. На официальном сайте органов местного самоуправления города для сохранения памяти о Великой Победе доступны все новости, посвященные скорому празднику — 80-летию Победы», — написано в telegram-канале ведомства.
В новом разделе можно посмотреть фотографии, видео и почитать статьи о подготовке города к празднику. Разработкой нововведения занимался отдел развития информационных технологий МКУ «УМТО».
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