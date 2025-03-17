17 марта 2025

На сайте мэрии Нижневартовска появился раздел, посвященный 80-летию Победы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новом разделе можно посмотреть фотографии, видео и почитать статьи о подготовке города к празднику
В новом разделе можно посмотреть фотографии, видео и почитать статьи о подготовке города к празднику Фото:

Теперь на сайте мэрии Нижневартовска (ХМАО) можно найти раздел «Гордимся Победой». В нем собраны все новости, посвященные празднику Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такое решение позволит собрать как можно больше памяти о великом событии, сообщили в администрации города.

«В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне… разработан специальный раздел „Гордимся Победой“. На официальном сайте органов местного самоуправления города для сохранения памяти о Великой Победе доступны все новости, посвященные скорому празднику — 80-летию Победы», — написано в telegram-канале ведомства.

В новом разделе можно посмотреть фотографии, видео и почитать статьи о подготовке города к празднику. Разработкой нововведения занимался отдел развития информационных технологий МКУ «УМТО».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Теперь на сайте мэрии Нижневартовска (ХМАО) можно найти раздел «Гордимся Победой». В нем собраны все новости, посвященные празднику Дня Победы в Великой Отечественной войне. Такое решение позволит собрать как можно больше памяти о великом событии, сообщили в администрации города. «В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне… разработан специальный раздел „Гордимся Победой“. На официальном сайте органов местного самоуправления города для сохранения памяти о Великой Победе доступны все новости, посвященные скорому празднику — 80-летию Победы», — написано в telegram-канале ведомства. В новом разделе можно посмотреть фотографии, видео и почитать статьи о подготовке города к празднику. Разработкой нововведения занимался отдел развития информационных технологий МКУ «УМТО».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...