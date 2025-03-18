В Госдуме предложили выровнять демографию для выплаты корректной пенсии

Бессараб: из-за демографического кризиса не исключен рост налогов на пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за текущей демографической ситуации, власти могут увеличить налоги и страховые взносы на пенсии россиян, заявила депутат Бессараб
Из-за текущей демографической ситуации, власти могут увеличить налоги и страховые взносы на пенсии россиян, заявила депутат Бессараб Фото:

В России может произойти повышение налогов и страховых взносов на пенсии в связи с неблагоприятной демографической ситуацией. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в рамках обсуждения текущего и будущего состояния пенсионной системы страны.

«В России сегодня на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Соотношение примерно на 1:1,7. <...> Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», — отметила Бессараб. Ее слова передает «Газета.Ru».

По словам Бессараб, основная задача повышения — стабилизировать демографическую ситуацию для поддержания устойчивости пенсионной системы. В противном случае, необходимость в поиске альтернативных источников финансирования, таких как повышение налогов и взносов, станет неизбежной.

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В России может произойти повышение налогов и страховых взносов на пенсии в связи с неблагоприятной демографической ситуацией. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в рамках обсуждения текущего и будущего состояния пенсионной системы страны. «В России сегодня на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Соотношение примерно на 1:1,7. <...> Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», — отметила Бессараб. Ее слова передает «Газета.Ru». По словам Бессараб, основная задача повышения — стабилизировать демографическую ситуацию для поддержания устойчивости пенсионной системы. В противном случае, необходимость в поиске альтернативных источников финансирования, таких как повышение налогов и взносов, станет неизбежной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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