В Госдуме предложили выровнять демографию для выплаты корректной пенсии

В России может произойти повышение налогов и страховых взносов на пенсии в связи с неблагоприятной демографической ситуацией. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в рамках обсуждения текущего и будущего состояния пенсионной системы страны.
«В России сегодня на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Соотношение примерно на 1:1,7. <...> Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», — отметила Бессараб. Ее слова передает «Газета.Ru».
По словам Бессараб, основная задача повышения — стабилизировать демографическую ситуацию для поддержания устойчивости пенсионной системы. В противном случае, необходимость в поиске альтернативных источников финансирования, таких как повышение налогов и взносов, станет неизбежной.
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