Минобрнауки обогатит российские вузы на 30 миллиардов рублей

«Коммерсант»: 119 вузов в РФ получат гранты на общую сумму 30,5 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Минобрнауки распределит 30 млрд рублей на 119 вузов
Минобрнауки распределит 30 млрд рублей на 119 вузов Фото:

В 2025 году 119 российских вузов получат грантовую поддержку на общую сумму 30,5 млрд рублей в рамках программы «Приоритет 2030». Уточняется, что 11 из этих университетов получат по одному млрд рублей. В этом году отбор участников проходил по новым критериям, акцентирующим внимание на стратегических проектах, направленных на достижение технологического лидерства в стране.

«В 2025 году финансирование в рамках программы поддержки университетов „Приоритет 2030“ получат 119 вузов. Общая сумма грантов составит 30,5 млрд рублей», — об этом сообщил «Коммерсант». Уточняется, что 11 из этих университетов получат по миллиарду рублей.

С 12 по 15 марта 142 вуза из 56 регионов России защищали свои программы развития перед экспертами. В результате 119 вузов были признаны победителями, в то время как 23 университета получили статус кандидатов и смогут претендовать на финансирование в следующем году.

Вузы представили до трех стратегических технологических проектов, которые будут реализованы в период с 2025 по 2030 год и на перспективу до 2036 года. Наибольшее количество проектов (41) связано с биомедицинскими технологиями, также активно развиваются направления микроэлектроники и фотоники (35 проектов) и создание новых материалов (27 проектов).

В этом году вузы поделили на три группы в зависимости от эффективности их программ развития. В первую группу вошли 11 вузов, каждый из которых получит около миллиарда рублей. Вторая группа включает 21 университет с грантом около 460 млн рублей, а третья группа состоит из 68 вузов, которым будет выделено по 100 млн рублей.

Кроме основного трека, в программе предусмотрены два дополнительных: Дальневосточный и творческий, в которые вошли 14 и 5 вузов соответственно. Полный список участников будет опубликован 18 марта.

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В 2025 году 119 российских вузов получат грантовую поддержку на общую сумму 30,5 млрд рублей в рамках программы «Приоритет 2030». Уточняется, что 11 из этих университетов получат по одному млрд рублей. В этом году отбор участников проходил по новым критериям, акцентирующим внимание на стратегических проектах, направленных на достижение технологического лидерства в стране. «В 2025 году финансирование в рамках программы поддержки университетов „Приоритет 2030“ получат 119 вузов. Общая сумма грантов составит 30,5 млрд рублей», — об этом сообщил «Коммерсант». Уточняется, что 11 из этих университетов получат по миллиарду рублей. С 12 по 15 марта 142 вуза из 56 регионов России защищали свои программы развития перед экспертами. В результате 119 вузов были признаны победителями, в то время как 23 университета получили статус кандидатов и смогут претендовать на финансирование в следующем году. Вузы представили до трех стратегических технологических проектов, которые будут реализованы в период с 2025 по 2030 год и на перспективу до 2036 года. Наибольшее количество проектов (41) связано с биомедицинскими технологиями, также активно развиваются направления микроэлектроники и фотоники (35 проектов) и создание новых материалов (27 проектов). В этом году вузы поделили на три группы в зависимости от эффективности их программ развития. В первую группу вошли 11 вузов, каждый из которых получит около миллиарда рублей. Вторая группа включает 21 университет с грантом около 460 млн рублей, а третья группа состоит из 68 вузов, которым будет выделено по 100 млн рублей. Кроме основного трека, в программе предусмотрены два дополнительных: Дальневосточный и творческий, в которые вошли 14 и 5 вузов соответственно. Полный список участников будет опубликован 18 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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