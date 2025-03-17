17 марта 2025

В ЯНАО у водителя-пьяницы конфисковали деньги от продажи автомобиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд также назначил водителю 400 часов обязательных работ
Суд также назначил водителю 400 часов обязательных работ Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) водитель, попавшийся на управлении в нетрезвом виде, остался без выручки от продажи автомобиля. Деньги конфисковали по решению суда, сообщают в окружной прокуратуре.

«Суд принял решение о конфискации денежных средств подсудимого в размере 660 тысяч рублей, полученных в результате продажи автомобиля, которым он управлял в состоянии опьянения», — говорится в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры округа. Ранее северянин уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

По данным источника, виновный также угрожал соседям ножом. Суд назначил 400 часов обязательных работ. Кроме этого, ямалец два года не сможет управлять автомобилем.

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В Лабытнанги (ЯНАО) водитель, попавшийся на управлении в нетрезвом виде, остался без выручки от продажи автомобиля. Деньги конфисковали по решению суда, сообщают в окружной прокуратуре. «Суд принял решение о конфискации денежных средств подсудимого в размере 660 тысяч рублей, полученных в результате продажи автомобиля, которым он управлял в состоянии опьянения», — говорится в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры округа. Ранее северянин уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. По данным источника, виновный также угрожал соседям ножом. Суд назначил 400 часов обязательных работ. Кроме этого, ямалец два года не сможет управлять автомобилем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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