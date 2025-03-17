В ЯНАО у водителя-пьяницы конфисковали деньги от продажи автомобиля

В Лабытнанги (ЯНАО) водитель, попавшийся на управлении в нетрезвом виде, остался без выручки от продажи автомобиля. Деньги конфисковали по решению суда, сообщают в окружной прокуратуре.
«Суд принял решение о конфискации денежных средств подсудимого в размере 660 тысяч рублей, полученных в результате продажи автомобиля, которым он управлял в состоянии опьянения», — говорится в релизе, опубликованном на сайте прокуратуры округа. Ранее северянин уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.
По данным источника, виновный также угрожал соседям ножом. Суд назначил 400 часов обязательных работ. Кроме этого, ямалец два года не сможет управлять автомобилем.
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