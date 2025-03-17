17 марта 2025

Архитекторы из Кургана разработают новый дизайн аллеи для Краснодона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган поможет с благоустройством аллеи в Краснодоне
Курган поможет с благоустройством аллеи в Краснодоне Фото:

Архитекторы из Кургана займутся разработкой нового дизайна аллеи воинов-интернационалистов в центре Краснодона Луганской Народной республики. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

«Перед архитекторами из Кургана стоит важная задача — предложить обновленный дизайн аллеи. Он позволит превратить ее в современное и удобное пространство для граждан всех возрастов, сохранив при этом символическое значение данного места как дань уважения ветеранам Афганской войны», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Благоустройство аллеи в подшефном Краснодоне будет проходить в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ходе совещания по ВКС чиновники областного депстроя совместно с коллегами из ЛНР обсудили возможную планировку пространства, различные варианты устройства игровых детских площадок зон отдыха. На данные работы выделено 70 миллионов рублей. 

Курган и Краснодон уже не в первый раз реализуют совместные проекты. За последние годы были успешно завершены такие важные объекты, как Аллея Защитников Отечества и первая очередь парка «Молодая гвардия». Курганские власти регулярно отправляют гуманитарные грузы в ЛНР и помогают в восстановлении школ и больниц. 

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Архитекторы из Кургана займутся разработкой нового дизайна аллеи воинов-интернационалистов в центре Краснодона Луганской Народной республики. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. «Перед архитекторами из Кургана стоит важная задача — предложить обновленный дизайн аллеи. Он позволит превратить ее в современное и удобное пространство для граждан всех возрастов, сохранив при этом символическое значение данного места как дань уважения ветеранам Афганской войны», — сообщается в telegram-канале ведомства. Благоустройство аллеи в подшефном Краснодоне будет проходить в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В ходе совещания по ВКС чиновники областного депстроя совместно с коллегами из ЛНР обсудили возможную планировку пространства, различные варианты устройства игровых детских площадок зон отдыха. На данные работы выделено 70 миллионов рублей.  Курган и Краснодон уже не в первый раз реализуют совместные проекты. За последние годы были успешно завершены такие важные объекты, как Аллея Защитников Отечества и первая очередь парка «Молодая гвардия». Курганские власти регулярно отправляют гуманитарные грузы в ЛНР и помогают в восстановлении школ и больниц. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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