Космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов проведет последние сутки с американцами на космическом корабле Crew Dragon, который отстыковался от Международной космической станции (МКС) спустя девять месяцев. Об этом сообщила компания SpaceX.
«Отстыковка <...> подтверждена!» — говорится в публикации SpaceX в соцсети Х. Вместе с Горбуновым в космическое путешествие отправились американские астронавты Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор.
Корабль Crew Dragon теперь направляется обратно на Землю, завершая миссию на МКС. Отмечается, что спускаемая капсула корабля приводнится в Мексиканском заливе 19 марта.
Астронавты по контракту с NASA отправились в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Испытательная миссия должна была длиться около недели, но из-за проблем с двигателем и утечки гелия его продлили. Неполадки не удалось устранить, и космический корабль Starliner вернули на Землю без экипажа, оставив Уилмора и Уильямса на станции. 16 марта к МКС пристыковался Crew Dragon с российскими космонавтами, которые забрали американских астронавтов, находящихся на станции уже девять месяцев.
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