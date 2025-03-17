17 марта 2025

В Перми уже неделю не могут поймать зайца-мигранта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Скоро зверек начнет линять и поменяет шубку на серую
Скоро зверек начнет линять и поменяет шубку на серую Фото:

В пермском парке имени Горького уже неделю не могут поймать зайца. Администрация культурного объекта столкнулась с бюрократическими проволочками по отлову животного.

«Госорганы спорят, кто же должен заниматься отловом диких животных. Управление по экологии направляет нас в минприроды. Ведомство — единственная служба, откликнувшаяся на зов о помощи. Но и оно сейчас переадресовывает нас в городскую мэрию. У парка нет законных полномочий и квалификации поимки животных», — сообщает администрация парка в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты минприроды несколько раз пыталось его поймать сетями и приманками, но безуспешно. Заяц отлично маскируется и уклоняется. Эксперты говорят, что скоро зверек начнет линять и поменяет шубку на серую. Это значит, что он станет еще более осторожным и скрытным.

В это время, по словам работников парка, новый житель продолжает наслаждаться жизнью в парке. Он «помогает» трактористу чистить тропинки, следит за ремонтными работами плотников и с удовольствием принимает угощения в виде яблок и веток.

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В пермском парке имени Горького уже неделю не могут поймать зайца. Администрация культурного объекта столкнулась с бюрократическими проволочками по отлову животного. «Госорганы спорят, кто же должен заниматься отловом диких животных. Управление по экологии направляет нас в минприроды. Ведомство — единственная служба, откликнувшаяся на зов о помощи. Но и оно сейчас переадресовывает нас в городскую мэрию. У парка нет законных полномочий и квалификации поимки животных», — сообщает администрация парка в соцсети «ВКонтакте». Специалисты минприроды несколько раз пыталось его поймать сетями и приманками, но безуспешно. Заяц отлично маскируется и уклоняется. Эксперты говорят, что скоро зверек начнет линять и поменяет шубку на серую. Это значит, что он станет еще более осторожным и скрытным. В это время, по словам работников парка, новый житель продолжает наслаждаться жизнью в парке. Он «помогает» трактористу чистить тропинки, следит за ремонтными работами плотников и с удовольствием принимает угощения в виде яблок и веток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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