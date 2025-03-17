В пермском парке имени Горького уже неделю не могут поймать зайца. Администрация культурного объекта столкнулась с бюрократическими проволочками по отлову животного.
«Госорганы спорят, кто же должен заниматься отловом диких животных. Управление по экологии направляет нас в минприроды. Ведомство — единственная служба, откликнувшаяся на зов о помощи. Но и оно сейчас переадресовывает нас в городскую мэрию. У парка нет законных полномочий и квалификации поимки животных», — сообщает администрация парка в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты минприроды несколько раз пыталось его поймать сетями и приманками, но безуспешно. Заяц отлично маскируется и уклоняется. Эксперты говорят, что скоро зверек начнет линять и поменяет шубку на серую. Это значит, что он станет еще более осторожным и скрытным.
В это время, по словам работников парка, новый житель продолжает наслаждаться жизнью в парке. Он «помогает» трактористу чистить тропинки, следит за ремонтными работами плотников и с удовольствием принимает угощения в виде яблок и веток.
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