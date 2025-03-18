Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Белгородской области

Гладков: ВСУ активно обстреливают Краснояружский район Белгородской области
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Гладков заявил, что все оперативные службы находятся в повышенной готовности
Гладков заявил, что все оперативные службы находятся в повышенной готовности Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области ситуация остается тяжелой из-за активных обстрелов Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области», — заявил Гладков в своем telegram-канале. 

Он подчеркнул, что все ответственные службы, включая первую часть министерства обороны, пограничные службы, «БАРС-Белгород», «Орлан», находятся в состоянии повышенной готовности и занимаются обеспечением безопасности жителей. Гладков также пообещал держать население в курсе любых изменений в обстановке.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород и область, в результате чего были ранены два человека. Он также заявил о падении обломков в поселке Комсомольский, повредивших крышу частного дома.

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В Белгородской области ситуация остается тяжелой из-за активных обстрелов Краснояружского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области», — заявил Гладков в своем telegram-канале.  Он подчеркнул, что все ответственные службы, включая первую часть министерства обороны, пограничные службы, «БАРС-Белгород», «Орлан», находятся в состоянии повышенной готовности и занимаются обеспечением безопасности жителей. Гладков также пообещал держать население в курсе любых изменений в обстановке. Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород и область, в результате чего были ранены два человека. Он также заявил о падении обломков в поселке Комсомольский, повредивших крышу частного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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