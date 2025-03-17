ВСУ атаковали Белгород и оставили инвалидами двух его жителей

Вооруженные силы Украины атаковали Белгород и Белгородскую область, из-за чего серьезно пострадали два жителя. В небе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На территории всей Белгородской области была объявлена опасность атак БПЛА. Прошу не подходить к окнам и находиться в безопасном месте. В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья», — написал губернатор в своем telegram-канале.
В поселке Комсомольский Белгородского района зафиксировано падение обломков, в результате чего была повреждена крыша одного из частных домовладений. Последствия ЧП уточняются. На местах происшествий работают оперативные службы.
Как URA.RU писало ранее, ночью 16 марта российские системы ПВО уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Атака беспилотниками Белгородской области была зафиксирована 10 марта. В этот день дрон атаковал автомобиль, пишет RT.
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