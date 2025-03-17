В Перми оглашен приговор в отношении жительницы города Ирины Шатовой, которая призналась в жестоком убийстве собственного девятилетнего сына. Судья Пермского краевого суда Иван Кротов признал ее виновной в расправе над ребенком и приговорил к 18 годам колонии общего режима. Об этом из зала суда передает корреспондент URA.RU.
«Признать Шатову Ирину Валерьевну виновной в совершении преступления, предусмотренного п.»в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии общего режима», — произнес Кротов. Также Шатову ограничат в свободе на срок один год после того, как она закончит отбывать наказание. Штраф женщине назначать не стали, материальных исков к ней также не были предоставлены. Прокурор Пермского края Павел Бухтояров просил назначить Шатовой 19 лет заключения из 20 возможных.
Шатова признана виновной в том, что вечером 11 июля 2024 года в собственной квартире задушила своего девятилетнего сына, после чего нанесла ему несколько десятков ударов ножом в грудь. Затем пермячка погрузила тело ребенка в чемодан. С ним она отправилась в центр города, там она выбросила его его на мусорке. Тело мальчика обнаружили ранним утром 12 июля 2024 года. После случившегося пермячка неоднократно пыталась покончить с собой. Спустя сутки после совершения преступления Шатову задержали на чердаке отеля, где она пряталась от правоохранителей.
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