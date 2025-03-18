ВСУ атакуют автобусы с людьми в Белгородской области

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Два автобуса в Белгородской области подорвались на минах-лепестках
Два автобуса в Белгородской области подорвались на минах-лепестках Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали служебный автобус в Белгородской области, в результате чего пострадали минимум три человека. Атака произошла сегодня утром, когда автобус компании «Краснояружский бройлер» доставлял сотрудников на работу.

«Украинские FPV-дроны сегодня утром атаковали автобус предприятия „Краснояружский бройлер“, который вез людей на работу», — пишет telegram-канал Shot. В результате атаки у водителя автобуса были зафиксированы порезы, а у пассажиров — мелкие ушибы.

По данным telegram-канала Mash, еще два автобуса этой же компании подорвались на минах-лепестках, в результате чего пострадали минимум пять человек. Они получили незначительные травмы, никто не погиб.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области сохраняется тяжелая ситуация из-за обстрелов Краснояружского района. Он отметил, что все ответственные службы находятся в повышенной готовности для обеспечения безопасности жителей, и пообещал информировать население о любых изменениях.

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Украинские беспилотники атаковали служебный автобус в Белгородской области, в результате чего пострадали минимум три человека. Атака произошла сегодня утром, когда автобус компании «Краснояружский бройлер» доставлял сотрудников на работу. «Украинские FPV-дроны сегодня утром атаковали автобус предприятия „Краснояружский бройлер“, который вез людей на работу», — пишет telegram-канал Shot. В результате атаки у водителя автобуса были зафиксированы порезы, а у пассажиров — мелкие ушибы. По данным telegram-канала Mash, еще два автобуса этой же компании подорвались на минах-лепестках, в результате чего пострадали минимум пять человек. Они получили незначительные травмы, никто не погиб. Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области сохраняется тяжелая ситуация из-за обстрелов Краснояружского района. Он отметил, что все ответственные службы находятся в повышенной готовности для обеспечения безопасности жителей, и пообещал информировать население о любых изменениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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