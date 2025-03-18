ВСУ атакуют автобусы с людьми в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали служебный автобус в Белгородской области, в результате чего пострадали минимум три человека. Атака произошла сегодня утром, когда автобус компании «Краснояружский бройлер» доставлял сотрудников на работу.
«Украинские FPV-дроны сегодня утром атаковали автобус предприятия „Краснояружский бройлер“, который вез людей на работу», — пишет telegram-канал Shot. В результате атаки у водителя автобуса были зафиксированы порезы, а у пассажиров — мелкие ушибы.
По данным telegram-канала Mash, еще два автобуса этой же компании подорвались на минах-лепестках, в результате чего пострадали минимум пять человек. Они получили незначительные травмы, никто не погиб.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородской области сохраняется тяжелая ситуация из-за обстрелов Краснояружского района. Он отметил, что все ответственные службы находятся в повышенной готовности для обеспечения безопасности жителей, и пообещал информировать население о любых изменениях.
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