17 марта 2025

В детском саду ЯНАО дети заболели ветрянкой и пневмонией

В детсаду Салехарда «Олененок» под медицинское наблюдение попали две группы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детсадовцы заболели ветрянкой и пневмонией
Детсадовцы заболели ветрянкой и пневмонией Фото:

В детском саду Салехарда (ЯНАО) «Олененок» зарегистрировали заболевания ветряной оспой и пневмонией у детей. На данный момент в саду проводятся противоэпидемические мероприятия, об этом URA.RU сообщил окружной Роспотребнадзор.

«На 17 марта 2025 года разобщение детей в детских коллективах МБДОУ „Синяя птица“, МАДОУ „Мамонтенок“, МБДОУ „Олененок“ не проводится. В МБДОУ „Олененок“ проводятся противоэпидемические мероприятия (дезинфекция, медицинское наблюдение) по случаям регистрации: ветряной оспы (группа „Ласточка“ — по 21.03.2025), внебольничной пневмонии (группа „Солнышко“ — по 28.03.2025)», — сообщили корреспонденту URA.RU в Роспотребнадзоре ЯНАО.

В детском саду «Синяя птица» за февраль 2025 год разобщение детей в группах происходило трижды — группа «Цыплята»: по кишечной инфекции с 8 по 13 февраля; группа «Колокольчики»: по кишечной инфекции с 22 по 27 февраля; группа «Матрешки»: по ОРВИ с 11 по 17 февраля. Родители детей пожаловались в соцсетях, что после карантинных мероприятий дети возвращаются в сад и болеют снова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В детском саду Салехарда (ЯНАО) «Олененок» зарегистрировали заболевания ветряной оспой и пневмонией у детей. На данный момент в саду проводятся противоэпидемические мероприятия, об этом URA.RU сообщил окружной Роспотребнадзор. «На 17 марта 2025 года разобщение детей в детских коллективах МБДОУ „Синяя птица“, МАДОУ „Мамонтенок“, МБДОУ „Олененок“ не проводится. В МБДОУ „Олененок“ проводятся противоэпидемические мероприятия (дезинфекция, медицинское наблюдение) по случаям регистрации: ветряной оспы (группа „Ласточка“ — по 21.03.2025), внебольничной пневмонии (группа „Солнышко“ — по 28.03.2025)», — сообщили корреспонденту URA.RU в Роспотребнадзоре ЯНАО. В детском саду «Синяя птица» за февраль 2025 год разобщение детей в группах происходило трижды — группа «Цыплята»: по кишечной инфекции с 8 по 13 февраля; группа «Колокольчики»: по кишечной инфекции с 22 по 27 февраля; группа «Матрешки»: по ОРВИ с 11 по 17 февраля. Родители детей пожаловались в соцсетях, что после карантинных мероприятий дети возвращаются в сад и болеют снова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...