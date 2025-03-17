В детском саду ЯНАО дети заболели ветрянкой и пневмонией

В детском саду Салехарда (ЯНАО) «Олененок» зарегистрировали заболевания ветряной оспой и пневмонией у детей. На данный момент в саду проводятся противоэпидемические мероприятия, об этом URA.RU сообщил окружной Роспотребнадзор.
«На 17 марта 2025 года разобщение детей в детских коллективах МБДОУ „Синяя птица“, МАДОУ „Мамонтенок“, МБДОУ „Олененок“ не проводится. В МБДОУ „Олененок“ проводятся противоэпидемические мероприятия (дезинфекция, медицинское наблюдение) по случаям регистрации: ветряной оспы (группа „Ласточка“ — по 21.03.2025), внебольничной пневмонии (группа „Солнышко“ — по 28.03.2025)», — сообщили корреспонденту URA.RU в Роспотребнадзоре ЯНАО.
В детском саду «Синяя птица» за февраль 2025 год разобщение детей в группах происходило трижды — группа «Цыплята»: по кишечной инфекции с 8 по 13 февраля; группа «Колокольчики»: по кишечной инфекции с 22 по 27 февраля; группа «Матрешки»: по ОРВИ с 11 по 17 февраля. Родители детей пожаловались в соцсетях, что после карантинных мероприятий дети возвращаются в сад и болеют снова.
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