Осужденный за фейки об армии петербургский священник уехал во Францию

Бывший священник Русской Православной Церкви Иоанн Курмояров, который отсидел за фейки об армии, уехал во Францию. Об этом сообщила его группа поддержки.
«Отец Иоанн передает всем участникам группы от себя поклон! Сейчас он в безопасности, во Франции», — написано в telegram-канале «Свободу иеромонаху Иоанну Курмоярову!». Курмояров стал известен своими критическими высказываниями и последующим уголовным преследованием. Служил в РПЦ с 2011 по 2021 год, вначале на Украине, а после 2018 года — в России. Он выделялся своей открытой критикой стилистики храма Вооруженных сил России, что в итоге привело к его уходу из РПЦ. Перешел в Русскую православную церковь заграницей, где получил статус иеромонаха.
В июне 2022 года Курмояров был арестован в Петербурге по обвинению в распространении фейковой информации об армии, а также в разжигании религиозной ненависти. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили его видео на YouTube. Священник был признан виновным и приговорен к трем годам колонии и двум годам запрета на администрирование сайтов.
После отбытия наказания в августе 2024 года Курмояров был освобожден. Благодаря поддержке сочувствующих, он смог погасить долги и обеспечить себя на первое время после выхода из колонии. Невозможность найти работу и заниматься прежней деятельностью в России привела к его решению уехать во Францию.
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