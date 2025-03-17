В Петербурге задержан экс-участник группы Otto Dix за стрельбу по окнам

В Петербурге вокалист и автор песен группы Otto Dix Михаэль Драу сообщил в полицию о стрельбе по окнам его квартиры. Стрелявший был знакомым вокалиста, который ранее работал с музыкальным коллективом, он был задержан. Об этом пишет «Фонтанка».
«18 марта вечером в полицию позвонил Михаэль Драу. Он рассказал, что его знакомый стреляет по окнам его квартиры. На следующий день оперативник уголовного розыска задержал тезку заявителя, который несколько лет назад сочинял музыку для дарквейв-группы», — пишет «Фонтанка». Задержанный, 28-летний мужчина, ранее действительно состоял в составе Otto Dix. При задержании у него был изъят пневматический пистолет.
Рассматривается возбуждение уголовного дела по факту хулиганства. Отмечается, что после ухода из Otto Dix, музыкант присоединился к другому проекту, однако и там его карьера омрачена скандалом. Один из участников нового коллектива находится в СИЗО по обвинению в попытке убийства, он пытался растворить девушку в кислоте.
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