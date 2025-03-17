В Перми квартиры-невелички окупаются быстрее, чем в столице

В Перми владелец квартиры площадью до 32 квадратных метров в новостройке сможет окупить ее стоимость через 14,6 лет. Это быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили URA.RU аналитики федерального портала «Мир квартир».
«В Перми окупаемость однокомнатной квартиры или студии в новостройке составляет 14,6 лет. Средняя стоимость такого жилья — 4,4 млн рублей. Арендная ставка — 25 тысяч рублей. Доходность — 6,9%», — рассказали аналитики. Для сравнения, в Москве такая квартира окупится за 19 лет, а в Санкт-Петербурге — за 18 лет.
Самые окупаемые квартиры оказались в Махачкале. Там вернуть стоимость владелец сможет через семь лет. На втором месте Грозный — 7,8 лет. Замыкает тройку лидеров Магнитогорск — 10,3 лет. Такие показатели получились из-за небольшой средней стоимости жилья и высоких арендных ставок. Дольше всего возвращать деньги с покупки жилья придется в Сочи — 28,5 лет.
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