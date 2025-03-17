17 марта 2025

Екатеринбурженка попалась в Кольцово с редкими драгоценностями из Бангкока. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детали некоторых изделий выполнены из янтаря
Детали некоторых изделий выполнены из янтаря Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники нашли у пассажирки из Бангкока 93 незадекларированных изделия из серебра, золота и полудрагоценных камней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«При досмотре багажа таможенники выявили кольца, запонки, статуэтки животных и другие предметы из металла бело-желтого цвета со вставками из камней, а также брендированные коробки», — говорится в сообщении. 

В ходе экспертизы изделий выяснилось, что часть товаров была выполнена из серебра и золота, а детали изготовлены из полудрагоценных камней: яшмы, лазурита, янтаря, агата, нефрита, амазонита, мрамора. Стоимость украшений составила почти 220 тысяч рублей.

Женщина заявила, что не знала о необходимости подачи пассажирской таможенной декларации. Возбуждено уголовное дело, а пассажирке грозит штраф с возможной конфискацией. 

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники нашли у пассажирки из Бангкока 93 незадекларированных изделия из серебра, золота и полудрагоценных камней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «При досмотре багажа таможенники выявили кольца, запонки, статуэтки животных и другие предметы из металла бело-желтого цвета со вставками из камней, а также брендированные коробки», — говорится в сообщении.  В ходе экспертизы изделий выяснилось, что часть товаров была выполнена из серебра и золота, а детали изготовлены из полудрагоценных камней: яшмы, лазурита, янтаря, агата, нефрита, амазонита, мрамора. Стоимость украшений составила почти 220 тысяч рублей. Женщина заявила, что не знала о необходимости подачи пассажирской таможенной декларации. Возбуждено уголовное дело, а пассажирке грозит штраф с возможной конфискацией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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