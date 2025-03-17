В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники нашли у пассажирки из Бангкока 93 незадекларированных изделия из серебра, золота и полудрагоценных камней. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«При досмотре багажа таможенники выявили кольца, запонки, статуэтки животных и другие предметы из металла бело-желтого цвета со вставками из камней, а также брендированные коробки», — говорится в сообщении.
В ходе экспертизы изделий выяснилось, что часть товаров была выполнена из серебра и золота, а детали изготовлены из полудрагоценных камней: яшмы, лазурита, янтаря, агата, нефрита, амазонита, мрамора. Стоимость украшений составила почти 220 тысяч рублей.
Женщина заявила, что не знала о необходимости подачи пассажирской таможенной декларации. Возбуждено уголовное дело, а пассажирке грозит штраф с возможной конфискацией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!