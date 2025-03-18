В центре Екатеринбурга закрылся популярный супермаркет, внутри руины. Фото

В центре Екатеринбурга закрылся магазин «Брусника Маркет»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вывеску магазина уже сняли с фасада здания
Вывеску магазина уже сняли с фасада здания Фото:

В центре Екатеринбурга закрылся магазин «Брусника Маркет», он располагался в здании на проспекте Ленина, 41. Объявление с уведомлением о закрытии заметил читатель URA.RU.

«Уважаемые покупатели! Магазин закрыт», — следует из объявления на двери магазина. Также, по словам читателя, внутри бывшего супермаркет ведутся строительные работы. С фасада здания уже сняли вывеску. 

Сеть принадлежит ООО «Фреш-Маркет», следует из данных открытых источников. Чистая прибыль магазинов в 2024 году составила около 300 тысяч рублей, снизившись на 24%. Судя по данным из «Яндекс Карт», в Екатеринбурге в данный момент работают 23 магазина «Брусника Маркет». 

Корреспондент URA.RU попытался связаться с владельцем компании. Ответ получить не удалось. 

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В центре Екатеринбурга закрылся магазин «Брусника Маркет», он располагался в здании на проспекте Ленина, 41. Объявление с уведомлением о закрытии заметил читатель URA.RU. «Уважаемые покупатели! Магазин закрыт», — следует из объявления на двери магазина. Также, по словам читателя, внутри бывшего супермаркет ведутся строительные работы. С фасада здания уже сняли вывеску.  Сеть принадлежит ООО «Фреш-Маркет», следует из данных открытых источников. Чистая прибыль магазинов в 2024 году составила около 300 тысяч рублей, снизившись на 24%. Судя по данным из «Яндекс Карт», в Екатеринбурге в данный момент работают 23 магазина «Брусника Маркет».  Корреспондент URA.RU попытался связаться с владельцем компании. Ответ получить не удалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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