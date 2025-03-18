В центре Екатеринбурга закрылся магазин «Брусника Маркет», он располагался в здании на проспекте Ленина, 41. Объявление с уведомлением о закрытии заметил читатель URA.RU.
«Уважаемые покупатели! Магазин закрыт», — следует из объявления на двери магазина. Также, по словам читателя, внутри бывшего супермаркет ведутся строительные работы. С фасада здания уже сняли вывеску.
Сеть принадлежит ООО «Фреш-Маркет», следует из данных открытых источников. Чистая прибыль магазинов в 2024 году составила около 300 тысяч рублей, снизившись на 24%. Судя по данным из «Яндекс Карт», в Екатеринбурге в данный момент работают 23 магазина «Брусника Маркет».
Корреспондент URA.RU попытался связаться с владельцем компании. Ответ получить не удалось.
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